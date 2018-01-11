Послуги ЖЕКів подорожчають на 32%

КП БМР ЖЕК № 1, 6, 7 мають намір здійснити коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються. Підвищення планується на рівні 32%.

З інформацією щодо деталізованого розміру тарифу (з податком на додану вартість), переліку послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються в кожному конкретному будинку та з скоригованим тарифом можна ознайомитися на дошках оголошень при вході у під'їзди житлових будинків та у спецвипуску міськрайонної газети "Громадська думка" від 11 січня 2018 р., електронна версія якого розміщена на офіційному веб-сайті міської ради.

Тарифи стануть чинними з 1 лютого 2018 року. До цього вони піднімалися 22 серпня 2017 року.

З детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Білоцерківської міськради.

Нагадаємо, у кінці року міська влада Білої Церкви вже встигла підвищити вартість вивозу сміття, обслуговування ліфтів, харчування дітей у садочках та школах, вартість ритуальних послуг.

А також міська влада Білої Церкви має намір підвищити у новому році вартість проїзду у маршрутках та тролейбусі та змінити мережу автобусних маршрутів.

