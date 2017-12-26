З Новим Роком та Різдвом Христовим!

2017 рік був насичений подіями, складним і неоднозначним для кожного українця. Але разом з тим він дарував нам і радісні моменти, збагатив нас новим професійним і життєвим досвідом.

Напередодні Нового року є гарна традиція загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково збудуться. Від щирого серця бажаю любові і турботи близьких людей, підтримки друзів, достатку та миру у родині. Нехай наступний 2018 рік принесе Вам приємні новини, цікаві плани, творчі успіхи і яскраві та позитивні моменти в житті.

А найсвітліші зимові свята наповнять ваші серця і душі теплом батьківської оселі, радістю дружніх зустрічей, любов’ю близьких та рідних!

Начальник відділення

Білоцерківського відділення ГУ ДФС

у Київській області

Павло Козирєв