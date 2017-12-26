Вітаємо з Новим роком та Різдвом Хрестовим!

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Останні дні року традиційно насичені новорічними корпоративами. 27 грудня такий захід відбувся в
Сьогодні, 5 листопада, у нашому місті відбувається надзвичайна подія. Врочиста і довгоочікувана, з
Напередодні Дня українського козацтва, що відзначається 14 жовтня, відбувся загальноакадемічний
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Сьогодні, 16 вересня, Біла Церква святкує свої іменини. Нашому місту виповнюється 985 років з дня
Традиційно, хоча й деяким батькам і школярам ця практика не довподоби, але 1 вересня діти йдуть в
Традиційно урочистості у нашому місті розпочинаються біля погруддя Тараса Григоровича Шевченка,
23 серпня, починаючи з 2004 року, коли указом Президента України цей день був встановлений як день
Традиційно, 6 липня українці святкують ніч на Івана Купала, якій присвячено безліч народних пісень
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