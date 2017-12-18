Білоцерківці перекрили дорогу на знак протесту проти порожніх обіцянок влади

У Білій Церкві жителі вулиці Івана Мазепи (Щорса) знову перекрили дорогу біля магазину «Владушка». Вимоги мешканців ті ж, що й були у березні цього року. Вони просять заборонити рух великогабаритного транспорту по їх вулиці, оскільки через постійні вібрації тріщать та руйнуються їх будинки. У березні влада обіцяла вирішити це питання упродовж року, проте цього не сталося.

Нагадаємо, мешканці вулиць І. Мазепи (Щорса), Привокзальної, Першотравневої, Фастівської виступають проти руху по цим дорогам вантажівок. Уже два роки як перекрито в’їзд вантажного транспорту на Горбатий міст, який знаходиться в аварійному стані. Увесь цей час вантажівки рухаються вищеназваними вулицями.

Протест мешканців проти ігнорування владою їх проблеми

У березні на зустріч з мешканцями прийшов заступник міського голови Валерій Гнатюк, який пояснив, що Горбатий міст планували ремонтувати ще в 2010 році. Проект був такий масштабний, що потребував 160 млн. грн. Тому роботи так і не почалися. Міська влада виділила кошти на розробку проектно-кошторисної документації, яку, за словами заступника, мали зробити до кінця травня. Документацію таки зробили, проте роботи по ремонту моста не почалися. За словами міського голови Геннадія Дикого, місто провело два тендери і обидва були заблоковані правоохоронними органами. Чому так сталося, мер не пояснює. А люди весь цей час сподіваються, що влада ось-ось почне щось робити з мостом і нарешті транспорт пустять по відремонтованому шляхопроводу.

Втім обіцянки лишилися обіцянками. Лише на 43 сесії, яка відбулася 20 грудня, Білоцерківська міська влада нарешті затвердила виділення 30 млн. грн на ремонт Горбатого мосту.

На сьогоднішній мітинг мешканців, які перекрили дорогу, прийшов уже інший заступник, а саме Олександр Поляруш. Також на місце події приїхав керівник Департаменту житлово-комунального господарства Анатолій Кравець, начальник Інспекції з благоустрою Віктор Ілляшенко зі своїми підлеглими, начальник відділу архбудконтролю Володимир Дорогань, представники поліції.

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«Ми виступаємо проти того, щоб тут їхали вантажівки. У нас хати валяться, наші діти не можуть вийти на дорогу, - каже учасник мітингу Володимир Однорог у коментарі БЦ News. - Ми просимо встановити тут світлофор, щоб ми могли спокійно перейти дорогу. Мер Дикий нам це пообіцяв два місяці тому. Ми просимо обмежили швидкість руху до 30 км/год, поставити патрульний пост. А влада нам що каже? Одне на одного кивають і тільки брешуть. Це вже тут воюємо з владою чотири роки».

Олександр Поляруш спілкується з жителями вулиці. Чиновники міняються, а проблема лишається

У свою чергу представники влади вкотре висловлюють розуміння проблем мешканців Білої Церкви та знову обіцяють вирішити проблему. «Я розумію людей, також мешкаю у приватному секторі. Якщо тут немає політичного замовлення, може тут хтось хоче попіаритися…Не всі водії дотримуються швидкісного режиму. Тут треба чекати ремонту Горбатого мосту. У січні ми проведемо тендер, місяців 8 триватиме ремонт. Ми хотіли пропустити вантажівки по дорозі, яка йде біля КП «Білоцерківхлібопродукт», але там вузька дорога. Світлофори люди просять поставити на пішохідному переході, але це нічого не дасть, ще більше буде шуму, коли гальмуватимуть машини», - сказав заступник міського голови Олександр Поляруш у коментарі БЦ News.

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Врешті-решт мешканці вулиці та Олександр Поляруш дійшли згоди звернутися все-таки до директора КП «Білоцерківхлібопродукт» Івана Шилова з проханням прибрати його вантажівки з дороги по вул. Офіцерська, щоб саме тим шляхом пропустити великогабаритний транспорт та забрати його з вул. І Мазепи (Щорса).

Олександр Поляруш пропонує мешканцям спільно йти до Івана Шилова та просити його пропустити вантажівки через вул. Офіцерську

БЦ News вже звернувся до Івана Шилова з проханням прокоментувати ситуацію. «Міський голова Геннадій Дикий два роки тому сам створив цю проблему, перекривши для вантажівок Горбатий міст. Ми, як підприємство, втрачаємо роботу, бо до нас немає як під’їхати. Тодішній заступник мера Віктор Яровий розрив тротуар на вул. Офіцерській, щоб там покласти бруківку. Це по вулиці, по якій майже немає руху пішоходів! Більше того, вони ні у кого не спитали, чи варто це робити. А під тротуаром йшли електромережі, колектор водоканалу. Тепер Геннадій Дикий дзвонить мені, пропонує зрізати дерева біля нашого приміщення, щоб розширити дорогу. Це щоб мені вантажівки рухалися прямісінько під вікном? Я цього не дозволю зробити. Як я можу прибрати машини, які приїхали до нашого підприємства? А де людям ставити транспорт? То нехай тоді направлять вантажівки по Олександрійському бульвару! Геннадій Дикий каже, що два тендери на ремонт моста зірвалися. То я в цьому винен чи що? Я їм пропонував варіант. Вулиця Коновальця впирається в лісосмугу, там є частина самозахоплених земель під гаражі. Можна було б вирізати частину цієї лісосмуги, прибрати незаконно розташовані гаражі і пустити тудою транспорт. Проте до цієї поради вони не прислухалися», - сказав директор КП «Білоцерківхлібопродукт» Іван Шилов.

То ж, мабуть, мешканцям вул. Щорса доведеться ще довго терпіти сусідство з великогабаритним транспортом.