Вартість проїзду в маршрутках Білої Церкви зросте

На сайті Білоцерківської міської ради оприлюднили проект рішення про підвищення тарифу на проїзд у маршрутках.

тариф на проїзд у міських автобусних маршрутах - 5 грн;

тариф на проїзд у міських автобусних маршрутах з автоматизованою системою оплати проїзду при купівлі разового квитка

- 6 грн (у кондуктора чи водія)

- 5, 5 грн (у стаціонарній касі чи терміналі);

тариф на проїзд у міських автобусних маршрутах у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок

- від 1 до 8 поїздок - 5 грн/поїздка

- від 9 до 20 поїздок - 4, 5 грн/поїздка

- від 21 до 50 поїздок - 4 грн/поїздка

Вартість проїзного квитка терміном на 1 місяць на міських автобусних маршрутах становитиме:

- 250 грн для громадян

- 150 грн. для учнів загальноосвітніх шкіл

- 130 грн для учнів загальноосвітніх шкіл за електронними квитками

Вартість проїзного квитка терміном на 1 місяць на міських автобусних маршрутах та у тролейбусах становитиме:

- 300 грн для громадян

- 175 грн. для учнів загальноосвітніх шкіл

- 150 грн для учнів загальноосвітніх шкіл за електронними квитками

Датою початку місяця вважається дата першої оплати карткою поїздки. Вартість застави за користування пластиковою безконтактною карткою - 20 грн. Застава повертається при поверненні картки.

Підвищення проїзду (5 грн) у маршрутках зі звичайною оплатою поїздки у водія починається з дня офіційного оприлюднення рішення, всі інші розцінки починають діяти після того, як у маршрутках введуть автоматизовану систему оплати проїзду.