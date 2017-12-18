У Білій Церкві проходить акція «STOP КОРУПЦІЇ МЕРА»

Акцію організував громадський активіст Павло Лаврусь і проходить вона сьогодні, 21 грудня біля приміщення Білоцерківської міської ради. Павло упродовж двох років слідкує за тими рішеннями, які приймає міська рада та міський голова. За його словами, дуже багато обіцяного мером до сих пір не виконано, а тому він вирішив привернути увагу громадян до того, як обіцянки мера розходяться з його справами та які незаконні, на його думку, рішення приймаються на сесіях.

Павло Лаврусь підготував інформаційні листівки, в яких активіст торкається кількох важливих для міста тем. Зокрема, питання гарячої води. Як відомо, два роки, якраз після того, як було обрано Геннадія Дикого міським головою, у місті припинили централізоване гаряче водопостачання. Мовляв, це дорого для мешканців і збитково для КП «Білоцерківтепломережа». Павло наводить розрахунки: скільки коштує користування гарячою водою від Тепломережі для мешканців, а скільки обходиться експлуатація бойлера. Також привертає увагу до того факту, що за два роки труби, які виведені з експлуатації, приходять у непридатний стан і надалі при всьому бажанні їх вже не можна буде використовувати для подачі теплоносія.

Варто зазначити, що це саме питання піднімали під час 42 сесії, яка триває сьогодні, депутати Павло Іщенко та Олександр Ореховський. Зокрема, депутати наголосили, що мікрорайон Леваневського, де мешкає понад 50 тис населення, спокійно може не тільки обігріватися від ТЕЦ, а й отримувати гарячу воду цілорічно.

Проте міський голова Геннадій Дикий все одно стоїть на своєму: гаряча вода невигідна для мешканців. Про це йому нібито на зустрічі повідомили голови білоцерківських ОСББ. І тільки через два роки після відключення мер дав доручення Тепломережі з’ясувати, чи можливо технологічно хоча б підключити рушникосушильники у ванних кімнатах до опалення. Також мер зазначив, що Тепломережа нібито проводить опитування мешканців щодо потребі у гарячій воді. Нібито опитали вже понад 5000 громадян.

Друге питання, до якого привертає увагу Павло Лаврусь, - це «старі-нові кадри з часів Януковича» серед заступників мера. Активіст наголошує, що заступники обрані без конкурсу, тобто обіцянка мера так і лишилася обіцянкою. Наприклад, заступником мера без конкурсу став Валерій Гнатюк, який до того працював заступником у мера Василя Савчука. Ще одним заступником було призначено Віктора Ярового, який після того, як прокуратура порушила справу проти нього, звільнився, але його фірма «МЖК-БУД» продовжує без тендеру отримувати мільйоні підряди від Департаменту житлово-комунального господарства та Відділу капітального будівництва БМР.

Наводить Павло Лаврусь і кілька прикладів того, як пов’язані між собою фірми два роки поспіль монопольно отримують підряди на встановлення теплових лічильників у місті, нагадує, як начальник Інспекції з благоустрою БМР Віктор Ілляшенко побився влітку з підприємцями, чиї рекламні щити вирішив демонтувати.

Також активіст розповідає про те, що у місті влада планує створити комунальне підприємство «Муніципальна варта», яка, на його думку, стане конкурентом приватних охоронних фірм, а також застосовуватиме проти порушників кайданки, газові балончики, травматичну зброю, навіть службових собак. Робота сучасних «дружинників» обійдеться місту в 5 млн. грн. на рік. Це при тому, що у Верховній Раді до сих пір навіть не прийнято закон «Про муніципальну варту», тому не зрозуміло на якій законодавчій основі діятиме ця структура. Проте, не зважаючи, на всі ці «але», депутати фактично одноголосно підтримали створення такої структури.

За словами Павла Лавруся, люди, які проходили біля його інформаційного намету, підтримують його, але не затримуються, бо будній день. «Люди підходять і запитують «А як ви тут стоїте, хіба ви не боїтесь?»... Це в післяреволюційній Україні, в Білій Церкві боятися мера і взагалі владу? Ні. Досить! Такі акції мають бути постійні, щоб міський голова і депутати розуміли, що потрібно людям і що турбує людей», - каже Павло. Активіст планує й надалі інформувати мешканців про дії влади, збирати побажання містян та передати їх міському голові.