У Білій Церкві відкрили пам'ятний знак загиблим пожежникам

Сьогодні, 14 грудня, у День ліквідатора був відкритий пам’ятний знак «Загиблим героям – пожежним», присвячений пожежним рятувальникам, які загинули під час виконання службових обов’язків. Пам’ятник, який розташовано у Парку Слави, споруджено за ініціативи Галини Іванівни Глазкової, матері підполковника служби цивільного захисту Максима Глазкова, який загинув 9 червня 2015 року під час гасіння пожежі на нафтобазі БРСМ.

У заході взяло участь керівництво Київської обласної державної адміністрації, керівництво ДСНС України, ветерани пожежно-рятувальної служби, рідні та близькі загиблих пожежних, міський голова Геннадій Дикий, депутати міськради, а також представники територіальних підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, у червні 2015 року на нафтобазі БРСМ, що неподалік Василькова, сталася пожежа, яку гасили 9 днів. Тоді на пожежі загинуло 4 рятувальників, один із них, - 38-річний Максим Глазков, що мешкав у Білій Церкві. Рідні загиблого, отримавши страхові виплати, виступили з ініціативою спорудження такого пам’ятника усім загиблим пожежникам, проте коштів вистачило лише на сам пам’ятний знак, а вже міська рада виділила кошти на благоустрій території.

Пам’ятник виконаний за ескізом білоцерківського скульптура Максима Василенка. Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви долучилася до розпису стіни будівлі, яка знаходиться за пам’ятником та є фактично його фоном.

Пам’ятник має вигляд прозорого силуету пожежника на тлі фігури ангела, що наче оберігає героя своїми крилами. До відкриття пам’ятника запросили родичів загиблих пожежників. Освятив пам’ятник Благочинний Білоцерківського району протоієрей Микола Гопайнич. З низкою промов виступили присутні, а затим поклали квіти до пам’ятного знаку.