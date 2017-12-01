Саксаганці оголосили збір підписів на підтримку театру

11 грудня на майданчику біля приміщення Білоцерківської міської ради відбувся мітинг акторів театру ім. Панаса Саксаганського та шанувальників їх творчості, які протестують проти скорочення фінансування та відставки директора театру В’ячеслава Ускова. У знак протесту працівники театру оголосили голодування та збирають підписи на свою підтримку.

Тетяна Поліщук розповіла про ситуацію з фінансуванням

Першою до слова запросили Тетяну Поліщук, голову профспілки театру. Вона зазначила, що гроші, які надає Київська обласна рада з обласного бюджет у розмірі 24, 6 млн. грн. йдуть на зарплату працівникам театру. На все інше – матеріальне оснащення вистав, костюми, поїздки по області тощо, театр заробляє сам. «Багато у кого виникає питання, а де гроші, які театр заробляє виставами та концертами, чому не може забезпечити себе сам? Хочу, аби всі зрозуміли: театр постійно готує нові вистави, а для них потрібно закупити декорації, виготовити нові костюми, оплатити поїздки по Київщині. Вже другий рік Київоблрада намагається скоротити фінансування театру. Якщо депутатам це вдасться, буде скорочений штат, не буде балету, оркестру, вокалістів», - зазначила Тетяна Поліщук.

Нагадаємо, рішенням Київоблради у грудні 2016 року було виділено на фінансування театру 24, 6 млн. грн. У травні 2017 року несподівано фінансування скоротили на 9, 6 млн. грн. Грошей театру вистачило на півроку, аби виплатити зарплатню та відпускні. Відтак три місяці працівники театру не отримують зарплату.

Тетяна Поліщук запевняє, що всі документи в порядку. У квітні-травні 2017 року була проведена перевірна Державною аудиторською службою. Порушень виявлено не було, лише аудитори зазначили, що нібито незаконно була видана матеріальна допомога працівникам театру. Театр оскаржив такий висновок аудиторів і Київський окружний адміністративний суд визнав його протиправним.

Наталя Бігарі, депутат Київоблради, підтримала вимоги акторів та шанувальників театру

Проте депутати Київської обласної ради ніяк не вгамуються. 7 грудня «свободівець» В’ячеслав Хмельницький, депутат Київської обласної ради, виніс на голосування питання про звільнення з посади директора-художнього керівника театру ім. Саксаганського В’ячеслава Ускова. Це рішення було підтримано депутатами. Затим депутат Віктор Світовенко від ВО «Батьківщина» вніс пропозицію не повертати 7,5 млн. грн. театру, що теж було підтримано. Станіслав Поліщук, депутат від політичної сили "Наш край", заявив, що «театр Саксаганського – гнійний нарив на тілі Київщини, і його треба видаляти хірургічно»!

Одній з акторок театру під час мітингу стало зле

Звичайно, після такого нерви саксаганців не витримали і вони вирішили звернутися за підтримкою до громади Білої Церкви з проханням допомогти вистояти проти нападок депутатів. Підтримати працівників театру прийшли депутати Білоцерківської міської ради, міський голова Геннадій Дикий, громадські активісти. Під час мітингу всі бажаючі могли залишити підписи на підтримку театру. Хто не зміг це зробити сьогодні, може залишити свій підпис у приміщення театру.

Білоцерківці ставлять підписи на підтримку театру

Будемо сподіватися, що це дасть змогу вистояти театру, отримати належне фінансування та утихомирить тих депутатів, які самі, очевидно, є «гнійним наривом» на тілі Київської обласної ради. До речі, ні один із вищеназваних панів, які ініціювали подібні рішення проти театру, не прийшов на мітинг, щоб пояснити свою позицію. Мабуть, боялися нарватися на «драматичний фінал».