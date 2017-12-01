Краще один раз побачити, ніж сто разів почути або тестування від Дніпро-М

9 грудня, у суботу, з 9:00 до 13:00 години у нашому місті Біла Церква за адресою вул. Привокзальна, 32 пройде унікальна акція від компанії Дніпро-М. Ця компанія відома тим, що ось вже протягом десятиріччя вона пропонує нашім громадянам якісний (та доступний по ціні) професійний інструмент та обладнання.

На помаранчевому майданчику буде проходити випробування інструменту та обладнання, яке виготовляється компанією. Не шкодуйте, якщо раніш ви не дуже вправлялись з болгаркою (https://dnipro-m.ua/ruchnoy-elektroinstrument/ushm) або зварювальним апаратом. Досвідчені консультанти допоможуть розібратися, а при необхідності й підкажуть що до чого. Найбільш жвавих "випробувальників" - чекають призи та подарунки. У магазинах компанії Ви завжди знайдете широкий асортимент, таких товарів як:

садово-паркова техніка;

інструменти для дому та дачі;

ручний електроінструмент;

обладнання для зварювальних робіт;

витратний матеріал, засоби захисту;

запчастини до інструментів.

Програма обіцяє бути насиченою, а емоції - тільки позитивними.

До відома: Компанія Дніпро-М - популярна компанія в усіх українців завдяки тому, що її продукція відрізняється високою надійністю та довгим строком життя. Адже гарантійний строк у інструментів Дніпро-М - три роки!

Також, крім гарантійного обслуговування, є так опція, як обмін старого інструмента на новий, щомісячні розіграши призів та інші приємні бонуси. Центр технічної підтримки (безкоштовний телефон 0 800 200 500) завжди прийде вам на допомогу у разі виникнення будь-яких складностей.