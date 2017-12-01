Краще один раз побачити, ніж сто разів почути або тестування від Дніпро-М

На помаранчевому майданчику буде проходити випробування інструменту та обладнання, яке виготовляється компанією. Не шкодуйте, якщо раніш ви не дуже вправлялись з болгаркою (https://dnipro-m.ua/ruchnoy-elektroinstrument/ushm) або зварювальним апаратом. Досвідчені консультанти допоможуть розібратися, а при необхідності й підкажуть що до чого. Найбільш жвавих "випробувальників" - чекають призи та подарунки. У магазинах компанії Ви завжди знайдете широкий асортимент, таких товарів як:
- садово-паркова техніка;
- інструменти для дому та дачі;
- ручний електроінструмент;
- обладнання для зварювальних робіт;
- витратний матеріал, засоби захисту;
- запчастини до інструментів.
Програма обіцяє бути насиченою, а емоції - тільки позитивними.
До відома: Компанія Дніпро-М - популярна компанія в усіх українців завдяки тому, що її продукція відрізняється високою надійністю та довгим строком життя. Адже гарантійний строк у інструментів Дніпро-М - три роки!
Також, крім гарантійного обслуговування, є так опція, як обмін старого інструмента на новий, щомісячні розіграши призів та інші приємні бонуси. Центр технічної підтримки (безкоштовний телефон 0 800 200 500) завжди прийде вам на допомогу у разі виникнення будь-яких складностей.