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Вітання з Днем місцевого самоврядування!

  • Четвер, груд. 07 2017
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Вітання з Днем місцевого самоврядування!

Шановні колеги-депутати, представники органів місцевого самоврядування!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! Цей день є особливим. Це національне професійне свято кожного, хто вірить у силу громади і готовий долучитися до управління рідним містом.

На нас, депутатів Білоцерківської міської ради, покладена велика відповідальність – представляти інтереси виборців, котрі довірили нам приймати рішення в інтересах міста. Тож у цей святковий день зичимо усьому депутатському корпусу мудрості, єдності, виваженості і далекоглядності. А всім службовцям, які працюють в органах місцевого самоврядування, - задоволення від виконуваної роботи та неупередженості у прийнятті рішень!

Переконані, що невдовзі Біла Церква стане взірцевим містом із сучасною системою управління, досконалою інфраструктурою та розвинутим бізнесом!

З повагою

депутати Білоцерківської міської ради,

члени депутатської фракції

Білоцерківської міської організації партії

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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