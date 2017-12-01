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6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил України

  • Середа, груд. 06 2017
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6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил України

Шановні військовослужбовці та ветерани Збройних Сил України!

Прийміть наші теплі вітання з нагоди вашого професійного свята.

Низький уклін вам і слова  щирої вдячності за ваші мужність і героїзм.

Ви зміцнюєте обороноздатність країни, підвищуєте безпеку та авторитет нашої держави. Саме від Вас залежить наш спокій і мирне майбутнє.

Ви є справжнім взірцем для нашого підростаючого покоління. Тож нехай щира народна любов додають вам  сили і наснаги, а ваша відданість Україні надихає вас на нові звершення у благородній справі військової служби.

Міцного здоров’я вам, родинного щастя, добра і достатку вашим оселям, миру нашій землі!

З повагою Білоцерківська міська організація партії

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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