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Квитки на станції Роток тимчасово не продаються

  • Понеділок, лист. 20 2017
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Квитки на станції Роток тимчасово не продаються

По технічним причинам (відсутність реєстратора розрахункових операцій) з 21.11.2017р. тимчасово припиняється робота квиткової каси та залу очікування на станції Роток.

Громадяни, бажаючі здійснити поїздку у приміських поїздах, мають можливість оформити проїзд безпосередньо у електропоїздах.

Начальник вокзалу

ст.Біла Церква 

Г.М.Гитченко

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