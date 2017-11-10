Квитки на станції Роток тимчасово не продаються

Громадяни, бажаючі здійснити поїздку у приміських поїздах, мають можливість оформити проїзд безпосередньо у електропоїздах.
Начальник вокзалу
ст.Біла Церква
Г.М.Гитченко
По технічним причинам (відсутність реєстратора розрахункових операцій) з 21.11.2017р. тимчасово припиняється робота квиткової каси та залу очікування на станції Роток.
Громадяни, бажаючі здійснити поїздку у приміських поїздах, мають можливість оформити проїзд безпосередньо у електропоїздах.
Начальник вокзалу
ст.Біла Церква
Г.М.Гитченко
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