25 грудня стало вихідним днем

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» (№ 5496). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів України.

Законом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

У пояснювальній записці сказано, що, згідно зі статистичними даними Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України (звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2016 року), «близько 23 тис. 172 діючих релігійних православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад відзначають Різдво Христове 7 січня за Юліанським календарем».

«Водночас на сьогодні в Україні нараховується близько 11 тис. релігійних католицьких і протестантських громад, що становить близько 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня», - йдеться у пояснювальній записці.

Також законом визначено 1 травня як День праці, а раніше 1 травня мав назву - День міжнародної солідарності трудящих. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував виключити 2 травня (День міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових та неробочих днів. Ця пропозиція була підтримана народними депутатами.