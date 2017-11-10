У Білій Церкві безкоштовно навчать відкривати власну справу

Мета його створення - комплексний підхід до підтримки підприємницької ініціативи осіб працездатного віку в інтересах територіальної громади.

«Центр розвитку підприємництва – не тільки потрібний, а й успішний проект. Рішення про відкриття такої сервісної площадки у Білій Церкві приймалося нами за результатами експерименту у Києво-Святошинському районі, де Центр розвитку підприємництва вже вісім місяців функціонує на базі районного центру зайнятості», - зазначив директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук.

Заступник голови – керівник апарату Київської обласної державної адміністрації В’ячеслав Кучер наголосив, що створений Центр розвитку підприємництва надасть новий поштовх для розвитку Київщини, різних сфер її життєдіяльності, і результати роботи Центру будуть помітними вже незабаром.

Директор Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості Володимир Бобрик висловив вдячність міській та районній владі за створення цього центру, міському голові Геннадію Дикому – за особисту участь у підготовці та ремонті його приміщень. Також висловив сподівання, що Центр буде сприяти розвитку жителів міста – як особистісному, так і у сфері ведення підприємницької діяльності.

За допомогою відеопрезентації присутні ознайомилися з філософією, ідеєю та концепцією діяльності Центру розвитку підприємництва, його завданнями, принципами функціонування середовища підтримки підприємців, переваги тощо. Також оглянули матеріально-технічне оснащення, методичне наповнення та інформаційне забезпечення Центру.

Всім бажаючим на безоплатній основі будуть надаватися послуги з професійної орієнтації – тематичні семінари і тренінги, консультації щодо особливостей започаткування власної справи, тестування на предмет успішності в сфері підприємництва, надаватиметься можливість здобувати необхідні знання з основ підприємництва, як на етапі започаткування, так і ведення власної справи.

Вагома складова в діяльності ЦРП – експерт-консультування (приміром, краш-тест або перевірка бізнес-плану на реалістичність, консультації, майстер-класи і тренінги від ус