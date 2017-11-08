Українців вчать захищати свої права

Запуск офіційного сайту загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я маю право!» розширить коло громадян, які зможуть отримати інформацію про свої права та інструкції для захисту цих прав.На цьому наголосив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"За 3 роки ми створили одну з найкращих систем надання безоплатної правової допомоги. Цього року ми зробили наступний крок і дали старт проекту «Я маю право!», в рамках якого ми доносимо українцям інформацію про їхні права і вчимо ці права захищати. Запуск сайту проекту - важливий крок, адже кожен може скористатись порталом http://pravo.minjust.gov.ua/ та отримати необхідну інформацію щодо захисту своїх прав у різних життєвих ситуаціях», - зазначив Петренко.

Як зазначається, на сайті можна отримати актуальну інформацію про проект, свіжі новини та контакти, а також дізнатися, куди звернутись у випадку порушення прав.

У Мін'юсті обіцяють, що на сайті регулярно з'являтимуться нові матеріали, які навчатимуть, як не допустити порушення своїх прав, зокрема як правильно оформити договір оренди землі, як оформити нарахування субсидій та які наслідки виникають у разі несплати аліментів.

Як повідомлялося, загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги та територіальними органами юстиції за підтримки програми USAID «Нове правосуддя», БФ «Відродження» та інших міжнародних партнерів та донорів.

За матеріалами www.ukrinform.ua