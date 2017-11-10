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Увага! 5 листопада буде обмежено рух транспорту по Олександрійському бульвару та вул. Я. Мудрого

  • Четвер, лист. 02 2017
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Увага! 5 листопада буде обмежено рух транспорту по Олександрійському бульвару та вул. Я. Мудрого

Шановні жителі та гості міста Біла Церква! У зв’язку з  проведенням заходів з нагоди зустрічі 72 Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які відбудуться 5 листопада 2017р., планується обмеження руху транспорту з  9-30 до 11-30 год. по правій стороні бульвару Олександрійський від військової частини А-2167 (5 військовий майданчик) до площі Соборна.

Відповідно, заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:

 

Автобусний маршрут

 

 

Зміни в схемі руху в напрямку пл.Соборна

 

                №4, №6, №6А

Сквирське шосе,   вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні

 

 

                          № 22

В. Чорновола, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул.Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні

 
                           № 7

вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова, 

 

                         

                           № 25

вул. В. Чорновола, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова

 
                          № 26

вул. Першотравнева, вул. Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні

 

 

    Тролейбусні маршрути        

                    №1, №4

 

                     Рух в напрямку пл. Соборна здійснюватися  не  буде

З  9-00 до 17-30 год.  рух автомобілів буде обмежено від  пл.Соборна  до кінотеатру ім.О.Довженка. У зв’язку з цим заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме: 

 

Автобусний маршрут

 

 

Зміни в схемі руху
           № 14, №17, № 19, № 21 б-р Олександрійський, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Северина Наливайка

Прохання  врахувати  тимчасові зміни у  роботі громадського транспорту та  заздалегідь  спланувати свої  поїздки.

                                                                                                            Відділ транспорту та зв’язку міської ради

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