Увага! 5 листопада буде обмежено рух транспорту по Олександрійському бульвару та вул. Я. Мудрого

Шановні жителі та гості міста Біла Церква! У зв’язку з проведенням заходів з нагоди зустрічі 72 Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які відбудуться 5 листопада 2017р., планується обмеження руху транспорту з 9-30 до 11-30 год. по правій стороні бульвару Олександрійський від військової частини А-2167 (5 військовий майданчик) до площі Соборна.

Відповідно, заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:

Автобусний маршрут Зміни в схемі руху в напрямку пл.Соборна №4, №6, №6А Сквирське шосе, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні № 22 В. Чорновола, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул.Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні № 7 вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова, № 25 вул. В. Чорновола, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова № 26 вул. Першотравнева, вул. Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні Тролейбусні маршрути №1, №4 Рух в напрямку пл. Соборна здійснюватися не буде

З 9-00 до 17-30 год. рух автомобілів буде обмежено від пл.Соборна до кінотеатру ім.О.Довженка. У зв’язку з цим заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:

Автобусний маршрут Зміни в схемі руху № 14, №17, № 19, № 21 б-р Олександрійський, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Северина Наливайка

Прохання врахувати тимчасові зміни у роботі громадського транспорту та заздалегідь спланувати свої поїздки.

Відділ транспорту та зв’язку міської ради