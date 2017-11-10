Увага! 5 листопада буде обмежено рух транспорту по Олександрійському бульвару та вул. Я. Мудрого

Відповідно, заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:
|
Автобусний маршрут
|
Зміни в схемі руху в напрямку пл.Соборна
|
№4, №6, №6А
|
Сквирське шосе, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні
|
№ 22
|
В. Чорновола, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул.Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні
|№ 7
|
вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова,
|
№ 25
|
вул. В. Чорновола, вул. Івана Мазепи, вул. Брестська, вул. Першотравнева, вул. Логінова
|№ 26
|
вул. Першотравнева, вул. Логінова, вул. Героїв Небесної Сотні
|
Тролейбусні маршрути
№1, №4
|
Рух в напрямку пл. Соборна здійснюватися не буде
З 9-00 до 17-30 год. рух автомобілів буде обмежено від пл.Соборна до кінотеатру ім.О.Довженка. У зв’язку з цим заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:
|
Автобусний маршрут
|
Зміни в схемі руху
|№ 14, №17, № 19, № 21
|б-р Олександрійський, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Северина Наливайка
Прохання врахувати тимчасові зміни у роботі громадського транспорту та заздалегідь спланувати свої поїздки.
Відділ транспорту та зв’язку міської ради