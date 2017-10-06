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У Білій Церкві виникла пожежа в гуртожитку

  • Середа, лист. 01 2017
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У Білій Церкві виникла пожежа в гуртожитку

1 листопада о 10:21 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку на 3-му поверсі за адресою: м. Біла Церква вул. Східна.

На місце події виїхав черговий караул 3-ДПРЧ м. Біла Церква.

По прибуттю до місця виклику встановлено, що горить диван в кімнаті.

Пожежу локалізовано о 10№7 та ліквідовано о 10:44.

Причина виникнення пожежі - коротке замикання електричної мережі.

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