У Київській області знову загострилася ситуація з африканською чумою свиней

Білоцерківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, звертається з приводу значного загострення епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней в Київській області.

Більше дванадцяти років страшна хвороба свиней - африканська чума, від якої нема вакцин і гине все поголів’я - відмічалась то в одній, то в іншій області РФ, Білорусії, Литві та Польщі. Нажаль і Україна не уникла поширення цієї інфекції. На даний момент в Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Рівненській, Волинській, Сумській, Чернівецькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Донецькій, Полтавській, Київської області виникали випадки захворювання свиней на АЧС, у тому числі і серед домашніх тварин та диких кабанів. З початку 2017 року в Україні зареєстровано близько 120 випадків захворювання на АЧС.

Держпродспоживслужба Київщини докладає усіх можливих зусиль для локалізації та запобігання поширення даної хвороби на територію області.

У Білій Церкві 2015 року було зареєстровано випадок АЧС на свинофермі ННДЦ БНАУ (Учгосп) - м. Біла Церква, у наслідок чого було знищено близько 1700 голів свиней.

Африканська чума свиней (АЧС) не несе загрози життю та здоров’ю людей, але наносить дуже значні економічні збитки. При виникненні захворювання у радіусі від 3 до 20 км. від осередку виникнення хвороби все свинопоголів’я, незалежно від стану здоров'я та приналежності, підлягає тотальному знищенню. Значні збитки, крім загиблих, свиней спричиняють необхідні карантинні обмеження, при яких з неблагополучної території забороняється вивіз і продукції рослинництва з метою запобігання поширенню інфекції.

Вірус африканської чуми свиней – це інфекційне, високо контагіозне захворювання, яке дуже швидко поширюється і є смертельно небезпечним для свиней. У тварин підвищується температура тіла, вони відмовляються від їжі, зариваються у підстилку, страждають на діарею, з ніздрів тварин з’являються пінисто-кров’янисті виділення, крововиливи на шкірі тощо.

Проблема полягає в тому, що досі не створено вакцини проти цього вірусу.

Аналіз останніх випадків АЧС вказує на значну роль транспортних сполучень в поширенні збудника хвороби.

У зв'язку з цим, оскільки територією району проходять автотраси міждержавного та державного значення, особливу актуальність набуває чітке та беззаперечне дотримання ветеринарно-санітарних вимог при утриманні свинопоголів’я в господарствах району – як то робота свиноферм у «закритому режимі», наявність діючих дезбар'єрів при в'їзді в господарство, наявність санпропускників, проведення профілактичних дезінфекцій, заборона безконтрольного переміщення живих тварин та продукції тваринного походження.

З метою попередження випадків розповсюдження хвороби свиногосподарства терміново потрібно перевести на закритий режим роботи, відновити діяльність санітарних пропускників, пароформалінових камер, дезінфікуючих бар’єрів. При цьому працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом.

Господарям потрібно негайно повідомляти ветеринарних фахівців щодо проявів захворювання або інші відхилення стану свинопоголів’я. Державна ветеринарна служба приймає всі належні міри для запобігання занесенню збудника АЧС на територію Білоцерківського району.

Для власників приватних господарств громадян, в яких утримуються свині, є значна загроза занесення збудника АЧС з лісу, а саме: при відвідуванні лісів з метою відпочинку, збирання грибів та ягід, заготівлі лікарських рослин тощо можливо занести до свого подвір'я збудника АЧС. З метою запобігання таких випадків необхідно обмежити відвідування лісів господарям, що утримують свиней у присадибних господарствах, або після відвідування лісу змінювати одяг та взуття та проводити його миття та дезінфекцію.

З метою посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за АЧС , недопущення занесення збудника , ветеринарна служба району реалізує комплекс заходів профілактики. У зв’язку з цим:

- не дозволяється вводити свиней невідомого походження, без відповідних супровідних ветеринарних документів в господарства приватної власності;

- не дозволяється ввіз та переміщення свиней територією району без відповідних супровідних ветеринарних документів

- необхідно забезпечити роботу свиногосподарства в режимі “закритого типу”, заборонити доступ сторонніх осіб на територію, де утримуються свині;

- регулярно проводить дезінфекцію, дезінсекцію, побілки, знищення гризунів в приміщеннях, де утримуються свині;

- проводити вакцинації свиней проти класичної чуми;

- громадянам району не купувати м'ясо та м'ясні вироби, що реалізуються у невстановлених місцях, не пройшли у встановленому порядку ветеринарно-санітарну експертизу та не мають відповідних супровідних документів. При виявленні фактів несанкціонованого продажу м'яса та м'ясопродуктів негайно повідомляти до місцевих сільських та селищних рад та національної поліції;

- при утриманні свиней у присадибних господарствах дотримуватись вимог особистої гігієни, та здійснювати загальні санітарно-профілактичні заходи з метою запобігання виникнення захворювання в господарстві, не використовувати для годівлі тварин корми невідомого походження, забезпечувати закритий режим утримання тварин;

- в разі захворювання та загибелі свиней негайно повідомляти спеціалістів державної ветеринарної медицини на місцях, місцеву владу та районну державну лікарню ветеринарної медицини за телефоном 6-13-63.

Підсумуємо !

Що необхідно знати пересічному громадянину про Африканську чуму свиней (АЧС) ?

АЧС не становить небезпеки для людей.

На АЧС хворіють лише дикі та свійські свині (всіх видів, порід та статево-вікових груп).

Резервуаром Африканської чуми свиней в природі є дикі свині, від яких заражаються свійські (домашні свині).

Основний шлях передачі збудника - це безпосередній контакт тварин між собою (хворої та здорової) та перенос збудника від хворої до здорової тварини через посередника, в ролі якого найчастіше виступає людина, що випадково забруднилась виділеннями хворої тварини та мала контакт зі здоровою, а також - предмети догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі й харчові відходи.

Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом і в першу чергу в харчових продуктах заражених вірусом АЧС (наприклад: в копченій шинці - до 5 місяців).

Холод (заморожена свинина) - всього лиш консервує збудника (продукт залишається небезпечним для свиней після розморожування).

Виявивши хвору тварину чи труп свині в природному середовищі необхідно негайно сповістити про це лікаря ветеринарної медицини та вжити заходів, щодо унеможливлення контакту із виділеннями хворої тварини.

Що мають знати власники тварин про Африканську чуму свиней (АЧС) ?

АЧС - це:

висококонтагіозна (з високим ступенем заразності),

гостра (ознаки хвороби розвиваються дуже швидко),

інфекційна (здатна до зараження, тобто може передаватись від однієї сприйнятливої тварини до іншої),

вірусна (на збудник не діють антибіотики, тому не має лікування),

хвороба (хворобливий стан організму - тварина виглядає підозріло, не так як завжди),

свиней (хворіють лише домашні та дикі свині).

що виявивши хвору тварину (не стандартна поведінка) чи труп свині необхідно негайно сповістити про це лікаря ветеринарної медицини та вжити заходів, щодо унеможливлення контакту із виділеннями хворої тварини.

Сподіваємось, що доклавши спільних зусиль, Держпродспоживслужбі Білоцерківського району, сільгоспвиробникам, місцевій громаді вдасться запобігти виникненню та поширенню територією району небезпечної інфекції.