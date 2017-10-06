85 білоцерківців захворіли після вживання їжі, придбаної на стихійних ринках

Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» повідомляє про санепідситуацію в м. Біла Церква за вересень 2017р.

За вересень 2017р. у м. Біла Церква зареєстровано 85 одиничних випадків захворювання на гастроентероколіти, з них дітей - 54 (63,5%). Причинами захворювань були овочі, фрукти, молоко та молокопродукти, м’ясні продукти, які були куплені на стихійних ринках. Випадків дизентерії, сальмонельозу не зареєстровано. Зареєстровано 3 випадки бореліозу (хвороба Лайма), всі дорослі. Зараження відбулось за межами міста. Зареєстровано 4 випадки туберкульозу органів дихання, з них 1 дитина.

Звернень з приводу укусів людей тваринами - 70, з них дітей - 21. Щеплення призначено 16 особам, з них 7 дітей, що були покусані невідомими тваринами. В осередках інфекційних захворювань проведені необхідні протиепідемічні та профілактичні заходи.

Білоцерківським міським відділом лабораторних досліджень проводились моніторингові дослідження якості питної води з комунального водопроводу та децентралізованих джерел водопостачання (колодязів), води р. Рось в місцях відпочинку населення на санітарно-хімічні, мікробіологічні показники, атмосферного повітря на забрудненість оксидом вуглецю, діоксидом азоту, завислими речовинами (пилом), інструментальні заміри рівнів шуму на території житлової забудови, прилеглій до вулиць з інтенсивним рухом автотранспорту.

За результатами досліджень, вода комунального водопроводу відповідала вимогам Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Вода з колодязів не відповідала Державним санітарним нормам і правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10):

- пров.1 Раскової, 16 – по вмісту нітратів (перевищення в 3,98рази) та по мікробному забрудненню;

- вул. Гризодубової, 100 – по вмісту нітратів ( перевищення в 1,96рази).

Вживати воду з цих колодязів для пиття та приготування їжі дітям віком до 3-х небезпечно через можливість розвитку у них водно-нітратної метгемоглобінемії.

Вода р. Рось в місцях відпочинку населення за санітарно-хімічними показниками не відповідала нормам по водневому показнику (рН – 5,9 при нормі 6,5-8,5), по БСК5 (біологічне споживання кисню) – 7,4 мгО2/дм3 ( при нормі не більше 4,0 мгО2/дм3). Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не виявлено.

Еквівалентні рівні шуму на території житлової забудови, прилеглої до вулиць з інтенсивним рухом автотранспорту перевищували допустимі для денного часу:



- вул. Шевченка,33/1 (ЗОШ №18) – на 7дБА;

- вул.Павліченко,22 (ЗОШ №3) – на 11дБА;

- бул.Олександрійський,40 (ЗОШ №7) – на 8дБА;

- бул.Олександрійський, 90 (колегіум) – на 9дБА;

- вул.Крижанівського,6(будинок дитини) – на 3дБА;

- вул.Я.Мудрого,40 ( міська лікарня №1) – на11дБА;

- вул.Леваневського,52/4 (спорт ліцей) – на 5дБА.

В контрольній точці по вул. Лісовій,6 шум не перевищував допустимого рівня і становив 48дБА.

Радіаційний фон в м. Біла Церква не перевищує допустимих рівнів і становить 18мкр/год.

Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень

ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України