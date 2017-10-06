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З Днем захисника України!

  • П'ятниця, жовт. 13 2017
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З Днем захисника України!

Шановні білоцерківці!

Прийміть щирі вітання зі святами, які втілюють доблесть і героїзм нашого народу -  Днем захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці!

Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями.

В цей урочистий день ми висловлюємо слова глибокої вдячності всім, хто причетний до високого звання захисника України – всім, хто піднявся на захист незалежності і територіальної цілісності нашої держави, ставши до лав добровольців, військових підрозділів та волонтерських організацій.

Зичимо вам, шановні, міцного здоров’я, злагоди в родинах та невичерпної віри у краще майбутнє України.

Нехай овіяне славою свято додасть енергії та оптимізму, прагнення примножувати свій внесок у будівничий потенціал та оборонну міць нашої держави!

З повагою Білоцерківська міська організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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