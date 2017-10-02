Розгляд по справі Геннадія Дикого продовжиться

Нагадаємо, два перших засідання міський голова пропустив, тому що нібито не отримав повістки до суду. А вже 2 жовтня на засідання суду з’явився у супроводі свого адвоката, який опротестував твердження поліції щодо можливих порушень законодавства з боку Геннадія Дикого.

Зокрема, у протоколі Департаменту захисту економіки Національної поліції України, який зачитав суддя Володимир Санін, говориться про те, що Геннадій Дикий не дотримався вимог законодавства щодо передачі своїх корпоративних прав у вигляді часток статутного капіталу підприємств ПП «БУДМАРКЕТ», ПП БЦ «ІСТ СЕРВІС» та ПрАТ «КАТП-1028» в управління іншим організаціям чи підприємцям до моменту вступу на посаду міського голови Білої Церкви. Як відомо, закон забороняє поєднувати посаду міського голови з веденням бізнесу. Також у протоколі зазначено, що передача в управління ФОП Комаровська В.В. корпоративних прав у вигляді частки 100% у ПП «БУДМАРКЕТ» та ПП БЦ ІСТ СЕРВІС не дійсне, бо не завірено нотаріально.

На засіданні 2 жовтня, як власне і під час засідання 10 жовтня, адвокат Геннадія Дикого ще раз пояснив, чому його клієнт не порушував законодавства. Зокрема, зі слів адвоката, Геннадій Дикий на підставі письмового договору від 1 грудня 2015 року з ФОП Комаровська В.В. передав їй в управління свої корпоративні права у вигляді частки 100% у ПП «БУДМАРКЕТ» та ПП «БЦ ІСТ СЕРВІС». За словами адвоката посвідчувати такий договір нотаріально законодавство не вимагає, така вимога є лише щодо передачі в управління нерухомості.

Вже 27 квітня 2016 року корпоративні права на часту у розмірі 100% у статутному капіталі ПП «БУДМАРКЕТ» та ПП «БЦ ІСТ СЕРВІС» перейшли у власність дружини Геннадія Дикого на підставі нотаріально посвідченого договору про поділ майна подружжя.

Що стосується «КАТП-1028», то ще 18 листопада 2015 до вступу на посаду міського голови, Геннадій Дикий подарував прості іменні акції своєму батькові Анатолію Дикому на підставі нотаріально посвідченого договору. 23 листопада 2015 року зміни щодо власника простих іменних акцій були внесені депозитораною установою до відповідних реєстрів, а Геннадій Дикий уже на цю дату не числився власником акцій. Нотаріально посвідчена копія цього договору мала бути відправлена у Національне агентство із запобігання корупції, проте на той момент воно ще не розпочало свою роботу. «Таким чином Геннадій Дикий діяв у спосіб, що не суперечить чинному законодавству», - вважає адвокат.

Також, за словами адвоката, прокуратура у 2016 році перевіряла процедуру передачі корпоративних прав та не виявила порушень. Прикметно, що відповідь адвокату про відсутність порушень надав у 2016 році той самий прокурор Геннадій Шурашкевич, який також фігурує у нинішній справі в якості обвинувачення. «Однак, мабуть з’явилися більш важливі обставити, якими керувалися правоохоронні органи, якщо вони так кардинально змінили свою позицію», - дивується адвокат.

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Також захисник Геннадія Дикого наголосив на тому, що сам протокол не повинен бути взятий до уваги як доказ, адже складений з порушенням чинного законодавства. «Протокол 14 серпня о 8 годині було вручено міському голові. Ручкою був вказаний у протоколі час та місце складання. Міська рада не надала слідчому комп’ютера для друкування, значить протокол складався не у присутності особи, до якої висловлюються звинувачення, як це передбачає закон. Також Геннадій Дикий попросив під час вручення протоколу надати йому час на залучення захисника. Отже, на момент отримання протоколу у нього не було захисника. Тому прошу визнати протокол не допустимим доказом та запросити на наступне засідання суду майора поліції, який складав цей документ, щоб отримати його пояснення щодо порядку складання протоколу», - заявив адвокат. Також адвокат оголосив клопотання про залучення до справи ще кількох матеріалів, яких не виявив у справі, але вважає потрібними.

Прокурор Геннадій Шурашкевич погодився з усіма клопотаннями адвоката. Більше того, він погодився з заявою судді Володимира Саніна, що справу можна закрити за збігом терміну її розгляду. Проте сторона захисту не хоче закриття справи у такий спосіб, вони мають намір довести невинуватість свого клієнта.

Таким чином, засідання суду по цій справі заплановано на 23 жовтня 14:00.