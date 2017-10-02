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10 жовтня у Білій Церкві відбудеться хода, приурочена Всесвітньому дню боротьби з раком грудей

  • Понеділок, жовт. 09 2017
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10 жовтня у Білій Церкві відбудеться хода, приурочена Всесвітньому дню боротьби з раком грудей

Заходи до Всесвітнього дня боротьби з раком грудей відбуваються щороку протягом жовтня у більшніж 40 країнах світу. Їх мета - привернути увагу суспільства до проблематики даного захворювання, покращити знання з цього питання, аби жінки могли діагностувати захворювання на початковій стадії  та, відповідно, розпочати вчасне належне лікування.

У  нашій державі з 2005 року 20 жовтня проводиться Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, а 4 лютого - Міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями.

Запрошуємо взяти участь всіх небайдужих до цієї проблеми білоцерківців у ході, приуроченій Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, яка розпочнеться 10 жовтня 2017 року о 15.00 від приміщення Комунального закладу «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» та пройде вул. Ярослава Мудрого до площі ім. Т.Г. Шевченка, де відбудеться інформаційна акція.

Рак молочної залози - одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок м. Біла Церква. Особливо ризикують стати жертвами цієї хвороби представниці «слабкої статі», вік яких вже наближається до сорока років. У всьому світі в останні десятиліття розгорнулася кампанія по боротьбі з раком молочної залози. Біла Церква теж не остається осторонь.

Вперше така хода пройшла у Білій Церкві 8 жовтня 2016 році. Організаторами заходу стали БЦ МГО «Вікторія», Білоцерківський онкодиспансер та Благодійний фонд Костянтина Єфименка. Таким чином білоцерківські жінки намагалися привернути увагу до цієї проблеми та донести до мешканок нашого міста необхідність ретельно ставитися до свого здоров’я та не ігнорувати профілактичні огляди молочної залози.

Управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради,

Адміністрація Комунального закладу 

"Білоцерківський обласний онкологічний диспансер"

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