Упродовж трьох днів Пенсійний фонд перерахує пенсії

Необхідні для цього гроші є: протягом року у Пенсійному фонді додатково акумульовано 26 млрд.грн. Додаткові надходження забезпечені завдяки зростанню заробітної плати і детінізації зарплатних виплат. Готовий Пенсійний фонд до виплат підвищених пенсій і організаційно. Розроблено та протестоване програмне забезпечення, за допомогою якого автоматично у найближчі 2-3 дні будуть перераховані пенсії більше ніж для 9 млн. пенсіонерам.

Вже протягом доби після набрання чинності закону про пенсійну реформу органами ПФ будуть виготовлені додаткові виплатні документи по перерахованих пенсіях. Виплата пенсій у жовтні буде здійснюватися по двох відомостях. Пенсіонери, в яких дата отримання пенсій припаде на період після набрання чинності закону, одержать гроші одразу - по одній відомості пенсію у попередньому розмірі, по іншій – додатково суму перерахунку. Ті пенсіонери, які з 4 жовтня, до набрання чинності закону, вже встигнуть отримати пенсію у «старому» розмірі, одержать відповідну доплату за окремою відомістю до закінчення виплатного періоду – тобто, до 25 жовтня.

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Аби проінформувати всіх пенсіонерів про розмірі їх пенсій, органи Пенсійного фонду переглянуть графіки прийому громадян, до проведення прийомів буде залучено додаткову кількість працівників, забезпечено виїзні прийоми за місцем проживання громадян. Необхідну інформацію також можна буде одержати у контакт-центрі та на веб-порталі послуг ПФ.

З 1 жовтня 2017 року всі пенсії незалежно від року призначення будуть перераховані за єдиними правилами за матеріалами пенсійних справ. При перерахунку буде використовуватись: єдиний показник середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3 764,4 грн; оновлений показник прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян на рівні 1452 грн. Всі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень пенсіонерів. Підвищення пенсій не носить інфляційний характер, тому не може призвести до підвищення цін.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету міністрів України