Відбудеться прийом щодо надання протезно-ортопедичної допомоги

10 жовтня 2017 року, за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, буд. 2, у конференц-залі (кім. 207, 2 поверх) управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради відбудеться прийом медико-технічною бригадою по наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню м. Біла Церква на виготовлення ортопедичного взуття, бандажів тощо.
При собі мати направлення на замовлення протезно-ортопедичних засобів.
За детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого 2, кім. 305. (тел. 5-22-71)