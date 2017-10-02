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Відбудеться прийом щодо надання протезно-ортопедичної допомоги

  • Середа, жовт. 04 2017
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Відбудеться прийом щодо надання протезно-ортопедичної допомоги

10 жовтня 2017 року, за адресою: м. Біла Церква,  вул. Я. Мудрого, буд. 2, у конференц-залі (кім. 207, 2 поверх) управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради відбудеться прийом медико-технічною бригадою по наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню м. Біла Церква на виготовлення ортопедичного взуття, бандажів тощо.

При собі мати направлення на замовлення протезно-ортопедичних засобів.

За детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого 2, кім. 305. (тел. 5-22-71

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