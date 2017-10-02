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Білоцерківці обрали логотип свого міста

  • Понеділок, жовт. 02 2017
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Білоцерківці обрали логотип свого міста

30 вересня завершилося онлайн-голосування за логотип Білої Церкви. Обрано логотип-переможець. 

Ним став логотип "Мапа твого серця" від дизайнерської студії Galagan (м. Київ). За - 469 голосів. 3 жовтня о 12.00 у великій залі Білоцерківської міської ради відбудеться підсумкове обговорення результатів конкурсу на визначення концептуальної ідеї бренду нашого міста.

Нагадаємо, 20 вересня відбулося обговорення розробки логотипу та бренду міста Біла Церква. На розсуд присутніх були представлені три варіанти логотипів, які вийшли у фінал голосування. Два логотипи представила київська студія Galalan, а один – місцева дизайнерська студія Михайла Муковоза. 

Переможець конкурсу отримує можливість підписати договір із відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради на розробку логобука міста Біла Церква. Сума договору складає 70 000 грн.

Як логотип буде виглядати на речах, можна побачити ТУТ

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Павло Дворський
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