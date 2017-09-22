У Білій Церкві починають діяти нові правила додержання тиші

28 вересня на сесії Білоцерківської міської ради були затверджені Правила додержання тиші на території та у громадських місцях м. Білої Церкви. Документ довгий час опрацьовувався і до нього вносили свої зауваження представники громадськості, доходило до суперечок, але врешті-решт правила таки напрацювали. «Цей регуляторний акт розв’язує руки поліції в боротьбі з порушниками тиші в нічний час, незалежно від того, чи це фізичні, чи юридичні особи», - зауважив на своїй сторінці у мережі Фейсбук Віктор Левицький, активіст ГО «Щит».

Правила передбачають встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та закладів ресторанного господарства, а також передбачають умови проведення ремонтних та будівельних робіт, використання теле-, радіоапаратури, проведення салютів та феєрверків.

Зокрема, керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, що розташовані на прибудинковій території чи у вбудованих приміщеннях житлових будинків, на території парків та сквері, лікувальних та спортивних закладів, готелів, зобов’язані дотримуватися встановленого режиму роботи та рівня шуму, що не перевищує встановлених норм та повинні обмежити роботу звуковідтворювальної апаратури, технічного обладнання, кондиціонерів, вентиляцій та інших видів шумів з 22.00 до 08.00 години.

Також у нічний час (з 22 до 08 години) заборонено гучний спів, свист, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, інше використання піротехнічних виробів з перевищенням рівня шуму встановленого санітарними нормами на захищених об’єктах.

Заборонено використання на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших територій та у громадських місцях міста Білої Церкви радіоапаратури з потужністю, що перевищує допустимі норми рівнів шуму.

Заборонено використання телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, інших звуковідтворювальних пристроїв, а також пристроїв для підсилення звуку, у тому числі встановлених на транспортних засобах, об’єктах дрібнороздрібної торгівлі (кіосках, павільйонах, лотках), на відкритих літніх майданчиках закладів ресторанного господарства, окремо розміщених літніх кафе, танцювальних майданчиках, що призводить до порушення тиші.

Також забороняється проведення ремонтних, будівельних та інших робіт, що супроводжуються шумом (у робочі дні з 21.00 до 08.00 години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово) без попередження мешканців прилеглих житлових приміщень, будинків про час початку робіт і час їх завершення. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. При цьому шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати встановлений санітарними нормами рівень цілодобово.

Встановлено нові правила роботи закладів торгівлі та розважальних закладів. Так, зокрема, режим роботи в межах часу з 08-00 до 22-00 години встановлюється (за погодженням з власником) для об'єктів торгівлі (магазини, павільйони, кіоски тощо), сфери послуг та закладів ресторанного господарства, розташованих в житлових будинках.

В закладах ресторанного господарства (ресторани, бари, кафе тощо), розташованих у захищених об'єктах у відокремлених приміщеннях, погоджується режим роботи до 24-00 години, а у випадку встановлених та належним чином зафіксованих систематичних фактів порушення даних правил, режим роботи закладу обмежується до 22-00 години.

Цілодобовий режим роботи (або режим роботи в межах цілодобово) встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з власниками (суб’єктам господарювання) підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форми власності що не знаходяться на території житлових будинків і прибудинковій території; лікувальних, санітарно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури; гуртожитків; інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

За порушення цих правил винних осіб притягнути до адміністративної відповідальності згідно ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафи такі:

- для громадян: від 85 до 255 грн;

- для посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності – від 255 до 510 грн;

Якщо ж порушення друге за рік, то штраф:

- для громадян від 255 до 510 грн із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші;

- для посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 255 до 2550 грн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.