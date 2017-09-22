1 жовтня буде перекрито Олександрійський бульвар

З 9-00 год. по 16-00 год. буде перекрито ділянку дороги від перехрестя: б-р Олександрійський та вул. Героїв Небесної Сотні до центрального входу до дендропарку «Олександрія».
Заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:
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Автобусний маршрут
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Зміни в схемі руху
|№4, №6, №6 А, №22
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вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Логінова,
вул. Привокзальна (вул. Першотравнева), вул.Брестська, вул. Івана Мазепи, Сквирське шосе
|№ 7
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вул. Логінова, вул. Привокзальна
(вул. Першотравнева), вул. Брестська,
вул. Івана Мазепи, вул. Сквирське шосе
|№ 25
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вул. Логінова, вул. Привокзальна
(вул. Першотравнева), вул. Брестська,
кінцева зупинка «вул. Фастівська»
|№ 26
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вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Логінова, вул. Привокзальна (вул. Першотравнева)
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Тролейбусні маршрути №1, №4
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Рух здійснюватися не буде
Прохання врахувати тимчасові зміни у роботі громадського транспорту та заздалегідь спланувати свої поїздки.
Відділ транспорту та зв’язку міської ради