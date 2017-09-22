1 жовтня буде перекрито Олександрійський бульвар

З 9-00 год. по 16-00 год. буде перекрито ділянку дороги від перехрестя: б-р Олександрійський та вул. Героїв Небесної Сотні до центрального входу до дендропарку «Олександрія».

Заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:

Автобусний маршрут Зміни в схемі руху №4, №6, №6 А, №22 вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Логінова, вул. Привокзальна (вул. Першотравнева), вул.Брестська, вул. Івана Мазепи, Сквирське шосе № 7 вул. Логінова, вул. Привокзальна (вул. Першотравнева), вул. Брестська, вул. Івана Мазепи, вул. Сквирське шосе № 25 вул. Логінова, вул. Привокзальна (вул. Першотравнева), вул. Брестська, кінцева зупинка «вул. Фастівська» № 26 вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Логінова, вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) Тролейбусні маршрути №1, №4 Рух здійснюватися не буде

Прохання врахувати тимчасові зміни у роботі громадського транспорту та заздалегідь спланувати свої поїздки.

Відділ транспорту та зв’язку міської ради