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1 жовтня буде перекрито Олександрійський бульвар

  • Вівторок, вер. 26 2017
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1 жовтня буде перекрито Олександрійський бульвар

1 жовтня 2017 р. у нашому місті відбудеться ХІV Міжнародний «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  МАРАФОН». 

З  9-00 год. по 16-00 год. буде перекрито ділянку дороги від перехрестя: б-р Олександрійський та вул. Героїв Небесної Сотні до  центрального входу до дендропарку «Олександрія».  

Заплановані зміни до схем руху автобусних маршрутів, а саме:

 

Автобусний маршрут

 

 

Зміни в схемі руху
№4, №6, №6 А, №22

вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Логінова,

вул. Привокзальна (вул. Першотравнева), вул.Брестська, вул. Івана Мазепи, Сквирське шосе 

 
№ 7

вул. Логінова, вул. Привокзальна

(вул. Першотравнева), вул. Брестська,

вул. Івана Мазепи, вул. Сквирське шосе

 
№ 25

вул. Логінова, вул. Привокзальна

(вул. Першотравнева), вул. Брестська,

кінцева зупинка «вул. Фастівська»

 
№ 26

вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Логінова, вул. Привокзальна (вул. Першотравнева)

 

 

Тролейбусні маршрути         №1, №4

 

                     Рух здійснюватися не буде

Прохання  врахувати  тимчасові зміни у роботі громадського транспорту та  заздалегідь  спланувати свої  поїздки.

Відділ транспорту та зв’язку міської ради

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