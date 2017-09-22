Заступник міського голови Білої Церкви вирішив звільнитися

Нам сайті Білоцерківської міської ради 21 вересня опублікований проект рішення про звільнення заступника міського голови Білої Церкви з 29 вересня 2017 року.

Таке бажання виявив Сергій Іванович Пахольчук, який відповідав за житлово-комунальне господарство міста.

Сергій Пахольчук був призначений на посаду 7 липня 2016 року. До цього місяць виконував обов'язки начальника УЖКГ. Його брат працює технічним директором ТОВ "Білоцерківвода". Виходець із Донецька. Працював на підприємствах "Вода Донбасу", "Макіївський водоканал", "Донецький міськводоканал" та очолював один із відділів в НКРЕ (нині НКРЕКП, комісія, що встановлює тарифи на комунальні послуги).

Нагадаємо, у кінці серпня міська рада прийняла відставку ще одного заступника мера - керуючого справами Максима Свірського, який теж був не місцевий, виходець із Житомира.

Сергій Пахольчук запам'ятався тим, що вирішив, очевидно за завданням міського голови, ретельно перевірити діяльність керівництва ЖЕК-6, унаслідок чого начальник ЖЕКу Юрій Кошляк був звільнений.

Під час зимової ожеледиці заступник з питань ЖКГ упав на непосипаних піском білоцерківських тротуарах та зламав руку, після чого довгий час перебував на лікарняному.