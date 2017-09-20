У Київській області підпільно виробляли пиво та горілку

У Вишгородському районі діяв підпільний цех з масового виробництва пива відомих торгових марок, а у Києво-Святошинському районі - елітних марок горілки.

Нелегальне виробництво пива організував приватний підприємець, зберігаючи та реалізуючи згодом підакцизну продукцію без дозвільних документів. Дії щодо припинення незаконної діяльності цеху відбувалися за співпраці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Київській області, співробітників управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а також Васильківської місцевої прокуратури та Васильківського відділу поліції ГУ НП у Київській області.

Правоохоронні органи, які брали участь у заходах, вилучили обладнання, яке використовувалося для виробництва пива, та готову алкогольну продукцію.

Також 20 вересня 2017 працівники оперативного управління ГУ ДФС у Київській області спільно із співробітниками Васильківського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області провели низку обшуків в гаражних боксах, у ході яких виявилио та припинили незаконне виробництво елітних фальсифікованих алкогольних напоїв. За результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності орієнтовною вартістю 850 тис. грн. З них підакцизних товарів на суму 500 тис. грн., а саме:

- 115,1 дал. фальсифікованих алкогольних напоїв («Absolut», «Finlandia», «Kvint», «Keglevich», «Beluga») без марок акцизного податку України встановленого зразка на загальну суму 500 тис. гривень;

- обладнання і знаряддя для виробництва фальсифікованої алкогольної продукції (порожні пластикові бутлі об’ємом 5л., картонні коробки типу «бег-ін-бокс», шланги, лійки, пластикові ємкості об’ємом 1 тис. літрів) та фурнітура в кількості 3 тис. коробів об’ємом 2-3 літри для фасування фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з логотипами торгових марок світових брендів на суму 350 тис. гривень.

Зазначені алкогольні напої в подальшому реалізовувались на території Київської області шляхом розміщення оголошень у мережі Інтернет.

Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України триває.

ГУ ДФС у Київській області