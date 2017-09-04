У Київській області "нахімічили" з пальним

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області виявили та припинили діяльність підпільного виробництва паливно-мастильних матеріалів. Дії податківців відбувалися в рамках проведення спецоперації «Акциз – 2017» та досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Зокрема, це стосується незаконного виготовлення, зберігання або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

За результатами проведених заходів було встановлено, що службові особи ряду підприємств на території нафтобази, розташованої у Миронівському районі Київської області, організували незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів шляхом додавання до пального низької якості хімічних присадок, чим підвищували октанове число даного пального.

Як повідомив начальник оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Роман Потапов, у подальшому реалізація виготовлених недоброякісних паливно-мастильних матеріалів кінцевому споживачу здійснювалася за допомогою власного інтернет-ресурсу та через мережу АЗС, розташованих на території Київської області.

У рамках даного кримінального провадження та на підставі ухвали Солом’янського районного суду працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області здійснено ряд слідчо-оперативних заходів. У підсумку з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності орієнтовною вартістю 6,4 млн. гривень, а саме:

- паливно-мастильні матеріали у кількості 245 тис. 963 літри орієнтовною вартістю 6 млн. 150 тис. гривень;

- хімічні присадки, які підвищують октанове число пального, що використовувались у процесі виготовлення паливно-мастильних матеріалів, у кількості 64 діжки об’ємом 200 л. орієнтовною вартістю 250 тис. гривень.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

ГУ ДФС у Київській області