На Білоцерківщині розпочалася операція «Зброя та вибухівка»

З метою стабілізації оперативної обстановки у сфері незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки на території Білої Церкви та Білоцерківського району з 6 вересня по 6 жовтня 2017 року проводиться оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка». Її завдання – виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, розкриття злочинів, скоєних з використанням зброї, припинення діяльності організованих груп та злочинних організацій.

Звертаємося до громадян з проханням негайно інформувати поліцію щодо осіб в користуванні яких перебуває незареєстрована зброя та місць незаконного зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

"Згідно з чинним законодавством, особи, які добровільно здадуть незареєстровану зброю, а також вибухові речовини, звільняються від відповідальності. У випадку, якщо таку зброю, боєприпаси або інші заборонені речовини в них вилучать правоохоронці, власники нестимуть кримінальну відповідальність (позбавлення волі на строк до семи років)", – наголосив начальник Білоцерківського відділу поліції Сергій Возненко.

Для отримання повної інформації щодо порядку здачі зброї, просимо звертатись до Білоцерківського відділу поліції за адресою: місто Біла Церква, вулиця Привокзальна, 3 та за телефоном спецлінії «102».

Білоцерківський відділ поліції

ГУ Національної поліції в Київській області