На Білоцерківщині розпочалася операція «Зброя та вибухівка»

Звертаємося до громадян з проханням негайно інформувати поліцію щодо осіб в користуванні яких перебуває незареєстрована зброя та місць незаконного зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
"Згідно з чинним законодавством, особи, які добровільно здадуть незареєстровану зброю, а також вибухові речовини, звільняються від відповідальності. У випадку, якщо таку зброю, боєприпаси або інші заборонені речовини в них вилучать правоохоронці, власники нестимуть кримінальну відповідальність (позбавлення волі на строк до семи років)", – наголосив начальник Білоцерківського відділу поліції Сергій Возненко.
Для отримання повної інформації щодо порядку здачі зброї, просимо звертатись до Білоцерківського відділу поліції за адресою: місто Біла Церква, вулиця Привокзальна, 3 та за телефоном спецлінії «102».
Білоцерківський відділ поліції
ГУ Національної поліції в Київській області