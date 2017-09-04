Підприємцям міста вручили відзнаки та подяки міського голови

5 вересня у Білій Церкві відбувся бізнес-сніданок до Дня підприємця, організований за підтримки K.Fund, Агенції стратегічного розвитку та ініціативи міського голови Геннадія Дикого. Під час заходу підприємцям розповіли про розвиток кластерів у місті, про досвід ощадливого виробництва, соціальне підприємництво та про те, як розвивається Індустріальний парк «Біла Церква». Також з нагоди свята низка підприємств та підприємців міста отримати нагороди від міської влади.

Розпочала захід ведуча, директор з організаційного розвитку K.Fund Олена Добророднєва, яка привітала всіх присутніх зі святом, а прийшло до кафе «Казка» на бізнес-сніданок майже 100 підприємців міста. Також з вітальним словом виступив заступник міського голови Володимир Хмурич, який зазначив, що Біла Церква та район налічують понад 17 тисяч підприємців та понад 200 великих підприємств. А тому, за словами заступника, влада робить все, аби підприємці комфортніше почувалися. Зокрема, були прийняті місцеві податки, розмір яких нижчий, ніж передбачено у Податковому кодексі. Діє Школа малого та середнього підприємництва, яка вже підготувала 5 випусків, а це загалом 142 слухача. Багато з них, як пізніше зазначила директор Агенції стратегічного розвитку Ірина Бистрова, вже розпочали свою справу. За словами Володимира Хмурича, для розвитку підприємництва також запрацювали туристичний, меблевий кластер та Індустріальний парк.

Випускниця третього набору Школи малого та середнього підприємництва Олена Мартиненко – Габенець подякувала за таку ініціативу, яка була корисна особисто їй у розвитку свого бізнесу та розповіла про діяльність очолюваної нею ГО «Асоціація МСП Білої Церкви та регіону». За словами пані Олени, ГО дозволяє підприємцям обмінюватися контактами, шукати замовників на свою продукції тощо.

Олександр Крамар, керівник проектів Агенції стратегічного розвитку, розповів про користь кластерів для підприємництва і як їх створити у нашому місті. Цікавим був також виступ Андрія Бринзило, виконавчого директора Індустріального парку, який розповів про те, що на базі парку вже започаткована робота двох заводів. Територія парку складає майже 85 га, тому підприємцям, які не хочуть витрачати час на пошуки земельної ділянки, чиновницьку бюрократію тощо, варто приходити до парку та відкривати там свої підприємства. Ініціатором створення парку є компанія UDP Василя Хмельницького.

Після чого відбулося нагородження підприємців. Зокрема, відзнаками нагородили: підприємство ПП «Експеримент», ТОВ «Укрюг», ТОВ «Трібо», КП «Кінотеатр ім. Довженка», ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо-Пак», ТОВ «Маревен Фуд Україна», Білоцерківське УПП УТОС, ПрАТ «Росава», хімчистка «Майстриня», ресторан «Веранда», ТОВ «Біофарма», ресторанний комплекс «Юкатана», ФОП Мольбранов Олександр.

Також вручили подяку міського голови таким організаціям: ТОВ «Спільне ірано-українське підприємство Бегленд», ресторан «Шале», ТОВ «Металобаза Бочарова», ПП «Маршалок», КП «Тролейбусне управління», КП «ЖЕК-1», КП «БВАК», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», Білоцерківське ПП «Весна» УТОГ, ПП «Беладент», ТОВ «Ательє «Елегант», ПП «БКМ», ресторан «Суліко», готельно-ресторанний комплекс «Лєпша садиба» та інші.

Після закінчення офіційної частини бізнесменів запросили на бізнес-ланч, під час якого запропонували обговорити такі теми: бізнес-клімат для малого та середнього підприємництва у нашому місті, соціальна активність підприємців та розвиток кадрового потенціалу.