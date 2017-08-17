Поліція не знайшла правопорушень у діях голови земельної комісії Володимира Вовкотруба

Зі слів начальника поліції за першу половину 2017 року до поліції надійшло 18 175 заяв та звернень, що на 16, 3% більше, ніж минулого року за цей період. На 7% зросла кількість випадків привласнення чужого майна, незаконний обіг наркотиків, підробка документів. Водночас на 4% знизилася кількість тяжких злочинів, на 29% зменшилося крадіжок, на 61% грабежів, на 44% хуліганства, на 52% - заволодіння автомобілями, на 18% - кількість ДТП. Знизився і рівень вуличної злочинності на 58%. Поліцейські зуміли розкрити 42% справ за півроку.

Також вдалося затримати і двох місцевих жителів, які вкрали понад 50 штук металевих огорож на кладовищі по вул. Сухоярській.

Депутати поставили керівнику поліції кілька запитань. Зокрема, секретар міської ради Борис Смуток запитав, чим завершилося розслідування щодо зловживань з боку голови депутатської земельної комісії Володимира Вовкотруба. Нагадаємо, 23 березня на сесії Білоцерківської міської ради депутат від фракції «Самопоміч» Сергій Наконечний зачитав заяву, у якій говориться про те, що нібито депутати від фракцій «Самопоміч», «Батьківщина», Опозиційний блок та «Укроп» висловлюють недовіру Володимиру Вовкотрубу як голові земельної комісії Білоцерківської міської ради.А міський голова Геннадій Дикий записав відео, у якому звинуватив голову земельної комісії Володимира Вовкотруба у тому, що він нібито перешкоджає роботі підприємців. Навіть показав на відео підприємця Костину Романа, який заявив, що якісь депутати нібито вимагали винагороди за продовження оренди земельної ділянки під його торговим павільйоном, який, як виявилося, був звичайним генделиком.

Отож, за словами начальника поліції Сергія Возненка за цими заявами було порушено кримінальне провадження, проте перевірка не знайшла складу злочин у діях голови земельної комісії Володимира Вовкотруба і справу було закрито. Після таких заяв начальника поліції депутат Сергій Наконечний вибачився перед депутатом Володимиром Вовкотрубом.

Депутат Юрій Балас попросив начальника поліції ретельніше патрулювати мікрорайони, адже почастішали крадіжки запірної арматури з багатоповерхівок, що перешкоджає підготовці до опалювального сезону.

Депутат Тетяна Сербин запитала, як ставиться начальник поліції до того факту, що нещодавно на Заріччі патрульна машина збила дитину на велосипеді, яка зазнала тяжких травм і нині постає питання про переведення її на подальше лікування до лікарні «Охматдит». Сергій Возненко на це лише відповів, що справу розслідує обласна прокуратура.

Також Сергій Возненко, відповідаючи на депутатські питання, зазначив, що по ТОВ «Білоцерківвода» відкрито два кримінальних провадження, по КП «Тролейбусне управління» - також два провадження, одне вже направлено до суду, по засохлій ялинці у парку Шевченка вивчаються матеріали справи, по КП «Білоцерківтепломережа» також триває одне досудове розслідування. На директора парку Шевченка складено адмінпротокол за самовільне встановлення атракціонів на території, яка не належить парку, поряд з пам’ятником Б. Хмельницькому.

Депутатів такі відповіді очільника поліції задовільнили. Дещо менше пощастило начальнику Білоцерківської місцевої прокуратури Вадиму Чугаєву. Депутати через спірне перше питання порядку денного не дійшли згоди і продовження сесії 31 серпня не відбулося, тож прокурор змушений буде ще раз приходити до сесійної зали, адже його питання так і не розглянули.