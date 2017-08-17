День Білої Церкви будемо святкувати 16 вересня

На початку зустрічі міський голова Геннадій Дикий закликав до максимальної взаємодії та злагодженої роботи усіх, хто буде задіяний у підготовці свята – представників структурних підрозділів міської ради, комунальних та приватних підприємств тощо.

«Я маю бути впевнений у тому, що День нашого міста пройде на такому рівні, якого ще не було. У першу чергу, це потрібно людям, які не можуть собі дозволити витрачати великі кошти на поїздки за кордон. Це має бути свято для всіх», – наголосив Геннадій Дикий.

Під час наради детальну презентацію концепції святкового дійства зробила радник міського голови з питань культури і туризму Олена Кравченко. Вона відмітила, що цьогорічне дійство міститиме чимало нового та цікавого, відрізнятиметься від минулорічного розширенням географії проведення свята. Зокрема, локації будуть розміщені не лише в центральній частині міста, але й в інших.

Щоправда, поки що не повідомляється, які ж саме заходи готують для містян та який розмір бюджет святкування.

Нагадаємо, нещодавно профільна депутатська комісія з'ясувала, що 400 тис грн по програмі "Турбота" замість того, аби йти на матеріальну допомогу мешканцям, що опинилися в скрутних життєвих обставинах, були перераховані парку ім. Шевченка на різноманітні святкування.