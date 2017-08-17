У Білій Церкві відкрився новий садочок на Таращанському масиві

Відкриття нового навчального закладу – завжди непересічна й хвилююча подія, а особливо ще й тоді, коли будівництво тривало не один рік.

Так, 17 серпня 2017 року об 11.00 відбулася довгоочікувана для громади Білої Церкви подія – відкриття на Таращанському масиві новозбудованого Білоцерківського навчально-виховного комплексу «Казка» Білоцерківської міської ради Київської області. Різнобарвні квіти, весела музика, схвильовані батьки, почесні гості – усе говорило про те, наскільки значимо відкриття навчального закладу для жителів міста.

Будівництво приміщення для дошкільного навчального закладу розпочалося у 2010 році, а завершилося в грудні 2016 року.

Навчальний заклад збудовано за кошти місцевих (обласного та міського) бюджетів, загальна кошторисна вартість будівництва – 36,198 млн. грн. (обласний – 21,910 млн. грн., міський – 14, 287 млн. грн.).

Заклад уведено в дію рішенням Білоцерківської міської ради від 27.04.2017 № 653-30-VIІ «Про створення Білоцерківського навчально-виховного комплексу «Казка» Білоцерківської міської ради Київської області» та затвердження його Статуту», згідно з яким Білоцерківський НВК «Казка» – це дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня, який розрахований на 220 дітей.

У новому освітньому закладі передбачені всі необхідні умови для перебування малечі: затишні кімнати, сучасні меблі, яскраві іграшки та інтерактивні ігри, актова і спортивна зали, музичний зал, харчоблок із сучасним обладнанням, медичний блок тощо.

З 1 вересня в БНВК «Казка» розпочнуть роботу 6 груп дошкільного підрозділу та один 1-й клас школи І ступеня, який працюватиме за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

В урочистій церемонії відкриття взяли участь майбутні вихованці та учні «Казки», їхні батьки, працівники закладу, міський голова Білої Церкви Дикий Г. А., голова Київської обласної державної адміністрації Горган О. Л., голова Білоцерківської райдержадміністрації Джегур Г. В., народний депутат України Хвича Мепарішвілі, начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Петрик Ю. Ф., керівник підрядної будівельної організації, яка побудувала БНВК «Казка», Павленко І. Ф., депутати Київської обласної ради та Білоцерківської міської ради, керівники навчальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти міста, будівельники, представники громади.

Винуватці зібрання – маленькі дошкільнята й майбутні першокласники, розповідаючи веселі віршики, подарували всім присутнім неповторні хвилини гарного настрою.

Як зауважив голова Білої Церкви Дикий Г. А., відкриття навчального закладу на Таращанському масиві – найочікуваніше свято для малечі міста і, разом із тим, приклад спільної праці всіх гілок влади, адже спільними зусиллями вдалося побудувати сучасний освітній заклад, що стане справжньою рідною домівкою – затишною та комфортною, у якій будуть виховуватися наші дітки – наша надія.

Щирі слова вітань висловив голова Київської обласної державної адміністрації Горган Олександр Любомирович, зазначивши, що дошкільна освіта – пріоритетна ланка початкової освіти, на яку чекає період випробувань і реформ.

Приєднався до вітальних слів начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Петрик Юрій Федорович, побажавши успіхів, натхнення, злагоди в розпочатій добрій справі, зазначивши, що міська влада продовжує розвивати й модернізувати освітню галузь, котра повністю забезпечує потребу дітей у дошкільній, позашкільній та загальній середній освіті.

Щирі слова вдячності очільника міста й області та будівельникам, зокрема Павленку І. Ф., звучали з вуст директора БНВК «Казка» Золотаренко Олени Миколаївни.

Розділили радість із мешканцями мікрорайону й депутати Київської обласної та Білоцерківської міської рад, які привітали дітей, їхніх батьків і колектив закладу з отриманням затишної оселі та побажали всім здоров’я, добра, миру, злагоди й доброї долі. Прикметно, що в такий нелегкий для країни час є все ж таки й радісні моменти, такі як відкриття сучасного навчально-виховного комплексу.

1 вересня 2017 року Білоцерківський навчально-виховний комплекс «Казка» гостинно прийме своїх перших вихованців. Батьки задоволені, а в дитячих очах не згасає іскринка щастя, адже вони отримали свій «казковий дім», де будуть навчатись, виховуватись, спілкуватись з однолітками й просто бути щасливими!

Управління освіти і науки БМР