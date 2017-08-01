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Селфі ледь не позбавило життя двох білоцерківців

  • Понеділок, серп. 14 2017
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Селфі ледь не позбавило життя двох білоцерківців

13 серпня в місті Біла Церква на річці Рось по вулиці Гайок  двоє братів 18 – ти та 26 років  вирішили зробити нестандартне «селфі». Чоловіки вилізли на  невеличку скелю  та шукали вдалий ракурс. Один з них, підсковзнувшись на камені впав у воду.  На превеликий жаль плавати  він не вмів і почав тонути. На допомогу кинувся старший брат, який стрибнув у воду  і обидва пішли під воду.

На щастя,  поруч рибалив  чоловік на гумовому човні, який кинувся за потопаючими у воду. Витягнув старшого у човен та пірнув за молодшим.  18-ти річний юнак  вже був без ознак життя.

В цей час повз пропливав моторний швидкісний човен, яким вдалось оперативно доставити  потерпілих  до рятувальної станції  в парку "Олександрія". Чоловікам було надано першу медичну допомогу. На даний час молодший брат знаходиться в реанімації, старший - на стаціонарному лікуванні. Рятувальником хлопців виявився місцевий рибалка, професор Національного інституту раку Грабовецький Олександр Миколайович.

ГУ ДСНС України у Київській області

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