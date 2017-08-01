Селфі ледь не позбавило життя двох білоцерківців

На щастя, поруч рибалив чоловік на гумовому човні, який кинувся за потопаючими у воду. Витягнув старшого у човен та пірнув за молодшим. 18-ти річний юнак вже був без ознак життя.
В цей час повз пропливав моторний швидкісний човен, яким вдалось оперативно доставити потерпілих до рятувальної станції в парку "Олександрія". Чоловікам було надано першу медичну допомогу. На даний час молодший брат знаходиться в реанімації, старший - на стаціонарному лікуванні. Рятувальником хлопців виявився місцевий рибалка, професор Національного інституту раку Грабовецький Олександр Миколайович.
ГУ ДСНС України у Київській області