Селфі ледь не позбавило життя двох білоцерківців

13 серпня в місті Біла Церква на річці Рось по вулиці Гайок двоє братів 18 – ти та 26 років вирішили зробити нестандартне «селфі». Чоловіки вилізли на невеличку скелю та шукали вдалий ракурс. Один з них, підсковзнувшись на камені впав у воду. На превеликий жаль плавати він не вмів і почав тонути. На допомогу кинувся старший брат, який стрибнув у воду і обидва пішли під воду.

На щастя, поруч рибалив чоловік на гумовому човні, який кинувся за потопаючими у воду. Витягнув старшого у човен та пірнув за молодшим. 18-ти річний юнак вже був без ознак життя.

В цей час повз пропливав моторний швидкісний човен, яким вдалось оперативно доставити потерпілих до рятувальної станції в парку "Олександрія". Чоловікам було надано першу медичну допомогу. На даний час молодший брат знаходиться в реанімації, старший - на стаціонарному лікуванні. Рятувальником хлопців виявився місцевий рибалка, професор Національного інституту раку Грабовецький Олександр Миколайович.

ГУ ДСНС України у Київській області