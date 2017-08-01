Білоцерківського прокурора Вадима Чугаєва можуть звільнити

4 серпня у прокуратурі Київської області відбулась оперативна нарада по підсумках роботи органів прокуратури області за перше півріччя 2017 року. Піднімали і кадрові питання, зокрема щодо керівників Білоцерківської та Києво-Святошинської місцевих прокуратур.

Розпочинаючи нараду прокурор Київської області Дмитро Чібісов відзначив, що в результаті дієвої протидії корупційним кримінальним правопорушенням до суду скеровано 41 кримінальне провадження. Протягом поточного року до суду скеровано 37 кримінальних проваджень у земельній та бюджетних сферах. Окрім цього, знешкоджено 4 організаційних злочинних угрупувань. Зокрема, у справі так званих «чорних трансплантологів», які вербували та переміщали українців за кордон з метою торгівлею їхніми органами, триває досудове розслідування.

Триває кропітка робота щодо поверненння державі незаконно вилучених земель та лісів. Так, протягом 6 місяців 2017 року пред’явлено позовів на суму 3,4 млрд грн. На даний час судами задоволено 99 позовів на суму 2,4 млрд грн. Завдяки вжитим органами прокуратури Київської області заходам у державну власність реально повернуто земельних ділянок на загальну площу понад 16 га.

Враховуючи, що Київська область активно розбудовується, органи прокуратури заявили 12 позовів про зобов’язання забудовників укласти договори із органом місцевого самоврядування про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту на суму 15 млн грн.

За втручання органів прокуратури на захист прав дітей та інтересів держави судами задоволено позовів на суму 5,6 млн грн, з незаконного користування повернуто державі земельні ділянки закладів освіти площею 441 га та вартістю майже 15 млн грн.

Завдяки вжитим заходам органів прокуратури області до бюджету надійшло 14,8 млн грн, відшкодованих у кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків.

Враховуючи, що протягом поточного року не всі співробітники прокуратури сумлінно виконували свої професійні обов’язки, під час оперативної наради прокурор області наказав провести службові розслідування відносно прокурорів Білоцерківської, Броварської та Києво-Святошинської місцевих прокуратур.Також, до Ради прокурорів України скеровано матеріали стосовно керівників Білоцерківської та Києво-Святошинської місцевих прокуратур щодо вирішення питання про звільнення останніх з адміністративних посад.

Дмитро Чібісов наголосив, що ті прокурори, які використовують своє службове положення для вирішення особистих цілей або інтересів третіх осіб – будуть звільнені з органів прокуратури. І тільки той прокурор, який неухильно дотримується Закону, захищає і відстоює інтереси держави та громадян, принципово реагує на порушення законодавства, гідний своєї посади.

Прес-служба

прокуратури Київської області

P.S. Вадим Чугаєв пройшов конкурсний відбір та був призначений на цю посаду у грудні 2015 року.