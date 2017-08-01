У Білій Церкві спіймали серійного грабіжника

Така протиправна діяльність рецидивіста припинена внаслідок злагодженої роботи правоохоронних органів. За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури злодію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України.
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Грабіжнику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.
прес-служба
прокуратури Київської області