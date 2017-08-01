2 серпня у Білій Церкві відбудеться концертна програма до Дня аеромобільних військ України

На глядачів чекає демонстрація навиків професіоналів військової десантної та розвідувальної діяльності, дефіле оркестру Збройних Сил України, виступи оркестрів 44-ї окремої артилерійської бригади м. Тернопіль та аматорського вокально-інструментального гурту «254» Військової академії м. Одеси.
Головним завданням заходу є популяризація служби в десантно-розвідувальних військах серед молоді з метою їх військово-патріотичне виховання.
Запрошуємо мешканців та гостей м. Біла Церква відвідати це дійство, яке відбудеться 2 серпня, в середу, на площі біля БРУМу, початок о 16.00 год.
За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради