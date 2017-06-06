За рухом маршруток у Білій Церкві можна слідкувати онлайн

Чиновник зазначив, що однією з умов договору на перевезення пасажирів є обладнання маршрутних засобів GPS-навігаторами. Таке нововведення, не лише допомагає пасажирам краще орієнтуватися у русі транспорту, а й дозволяє міській владі контролювати графік руху маршруток та дотримання ними швидкісного режиму.

На даний момент міські маршрути № 4, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26 у Білій Церкві повністю або частково обладнано GPS-навігаторами. Відтепер, кожен житель, маючи доступ до мережі Інтернет, за посиланням https://city.dozor.tech/ua/bila-cerkva/city, в режимі онлайн, може відстежити де знаходяться, не лише тролейбуси, а й транспортні засоби міських маршрутів №4, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26. Для зручності було розроблено також мобільну версію цього додатку для смартфонів.