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За рухом маршруток у Білій Церкві можна слідкувати онлайн

  • Вівторок, черв. 13 2017
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За рухом маршруток у Білій Церкві можна слідкувати онлайн

8 червня відбулося чергове засідання комісії з безпеки дорожнього руху, яку провів голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Максим Свірський.

Чиновник зазначив, що однією з умов договору на перевезення пасажирів є обладнання маршрутних засобів GPS-навігаторами. Таке нововведення, не лише допомагає пасажирам краще орієнтуватися у русі транспорту, а й дозволяє міській владі контролювати графік руху маршруток та дотримання ними швидкісного режиму.

На даний момент міські маршрути № 4, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26 у Білій Церкві повністю або частково обладнано GPS-навігаторами. Відтепер, кожен житель, маючи доступ до мережі Інтернет, за посиланням https://city.dozor.tech/ua/bila-cerkva/city, в режимі онлайн, може відстежити де знаходяться, не лише тролейбуси, а й  транспортні засоби міських маршрутів №4, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26. Для зручності було розроблено також мобільну версію цього додатку для смартфонів. 

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