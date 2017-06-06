Митниця консультує щодо правил безвізового в'їзду на територію країн ЄС

У зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» в залі відльоту можна буде ознайомитися з Пам’ятками для подорожуючих за кордон в рамках дії безвізового режиму з країнами ЄС. Зокрема, правила переміщення через митний кордон України товарів громадянами розміщені в зоні відльоту терміналу «Д» Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Для тих, хто бажає ознайомитися з цими правилами завчасно, нагадуємо телефон митної консультації в аеропорту «Бориспіль»: (044) 281-73-79.
ГУ ДФС у Київській області