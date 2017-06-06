Митниця консультує щодо правил безвізового в'їзду на територію країн ЄС

З 11 червня 2017 року громадяни України в’їжджатимуть до країн Європейського Союзу. Київська митниця ДФС нагадує громадянам України, які мають намір подорожувати в рамках безвізу з країнами Євросоюзу через пункт пропуску «Бориспіль» про обов’язковість дотримання від’їжджаючими митних правил. Це, зокрема, стосується як норм пропуску тютюнових виробів і продуктів харчування, так і готівкової валюти.

У зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» в залі відльоту можна буде ознайомитися з Пам’ятками для подорожуючих за кордон в рамках дії безвізового режиму з країнами ЄС. Зокрема, правила переміщення через митний кордон України товарів громадянами розміщені в зоні відльоту терміналу «Д» Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Для тих, хто бажає ознайомитися з цими правилами завчасно, нагадуємо телефон митної консультації в аеропорту «Бориспіль»: (044) 281-73-79.

ГУ ДФС у Київській області