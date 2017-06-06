Увага! 8 та 11 червня буде змінено рух у центрі міста

7 - 11 червня 2017 року на території Білоцерківського, Сквирського районів та у місті Білій Церкві проходять VII Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам’яті Баки М.М. з велоспорту.

В Білій Церкві змагання відбуватимуться 8 та 11 червня 2017 р. за маршрутом: від перехрестя вул. Голубина - проспект Князя Володимира до перехрестя з вулицями Л. Павличенко, Заярської та у зворотному напрямку.

Увага! 08.06.2017 року в період з 18.00 до 20.00 та 11.06.2017 року в період з 10.00 до 13.00 буде внесено зміни до руху автомобільного транспорту за маршрутом: від перехрестя вул. Голубина - проспект Князя Володимира до перехрестя з вулицями Л. Павличенко, Заярської та в зворотному напрямку.

Старт змагань 08.06.2017 року о 18.00, 11.06.2017 року - о 10.00.