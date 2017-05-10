Клуб "Золота осінь" відвідав з благодійним концертом Білоцерківський психоневрологічний інтернат

31 травня ансамбль однойменного клубу «Золота осінь» відвідав з благодійним концертом Білоцерківський психоневрологічний інтернат. Для академістів – це вже не перший візит, адже і минулого року вони завітали до мешканців інтернату з метою порадувати їх своїми піснями, розважити, підняти настрій, поспілкуватися. Клуб дії вже понад 6 років, а його незмінним куратором є Любов Петрівна Жаркова, яка і стала ініціатором таких концертів.

Ансамбль виконав кілька народних пісень під акомпанемент акордеону, академісти декламували вірші, також порадував своїми піснями і член клубу Едуард Андрійович Чайка, який ось уже понад 60 років свого життя присвячує творчій діяльності.

Глядачі дуже тепло приймали артистів, і, напевно, це була одна з найвдячніших глядацьких зал, адже ці люди вміють радіти гостям, як ніхто, - щиро і безпосередньо, без скепсису і критики, як часом це трапляється у нашому буденному житті.

Додамо, що нещодавно на базі інтернату запрацювало геріатричне відділення.