30 травня у Білій Церкві відкрився новий сервісний центр МВС, що замінив колишній МРЕВ. Це вже 18 новий сервісний центр МВС по Україні та другий у Київській області.

Незалежно від місця реєстрації швидко та надійно тут громадянам надаватимуть адміністративні послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія, видачі довідок про відсутність судимостей, а також інші послуги сервісних центрів МВС. За інформацією правоохоронних органів, здійснення заміни посвідчення водія відтепер займатиме близько 30 хвилин, а перереєстрація авто – 2 години.

У новому сервісному центрі МВС працює електронна черга, сучасна система комунікацій. Усі нові сервісні центри МВС обладнані відеокамерами спостереження — завдяки їм можна переглянути на сайті hsc.gov.ua завантаженість центру та проконтролювати його роботу.

Громадян обслуговуватимуть 10 працівників фронт-офісу. Щоденно у центрі зможуть надавати понад 150 послуг. Задля зручності клієнтів з вівторка по суботу наші адміністратори надаватимуть послуги без перерв на обід. Крім того, в сервісному центрі передбачені зручності для людей з особливими потребами, дитячий куточок та зона для читання.

Новий сервісний центр МВС в Білій Церкві працює за адресою: вул. Сухоярська, 20. Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна за телефоном (044) 290-18-99.

Також Біла Церква отримала 2 нових електромобілі Mitsubishi Outlander для поліції, а у дендропарку «Олександрія» запрацював велопатруль, який допомагатиме кінному та звичайному патрулю виконувати обов’язки з дотримання правопорядку.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради