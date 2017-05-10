Названо причину загибелі риби у р. Протока

31 травня під час прес-конференції міський голова Геннадій Дикий порушив питання забрудення р. Протока, яке відбулося відразу після промивки водопровідних мереж ТОВ "Білоцерківвода" 21 травня 2017 року та призвело до загибелі риби. Вже є результати аналізу проб води.

За словами мера, у пробах води виявлено перевищений вміст хлору, аміаку та сірководню, що свідчить про те, що у зливну систему незаконно скидають свої стоки деякі підприємства міста, а також приватні садиби, врізаючись у трубу.

Тому, за словами Геннадія Дикого, буде діяти комісія, яка перевірить усі незаконні врізки і не тільки по трубі, що йде до р. Протока, а й по зливовим колекторам, по яким стікає дощова вода.

Щоправда, міський голова не назвав жодне підприємство, яке могло б незаконно врізатися і скинути хлоровану воду.

Раніше в.о. начальника управління Держпродспоживслужби Володимир Вовоктруб в інтерв'ю ПроБЦ зазначив, що згідно аналізів проб води був значно перевищений вміст вільного хлору: "У пробі води, яка виходила з Консервного заводу, показник складав 31, 770 мг/дм3 (перевищення норми в 310 раз), адже у поверхневих водах взагалі не повинно бути хлору. У самому колекторі, де проби води відбирали активісти у ніч на 21 травня і ми також відібрали, вільний хлор складав 25, 932 мг/дм3, тобто перевищення норми в 250 раз, адже вільного хлору там також не повинно бути. Я так розумію, що у той час, як ми відбирали зразки, відбувалося найбільше забруднення води з боку від Консервного заводу".