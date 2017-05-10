Біометричні паспорти почали видавати також у ЦНАПі

29 травня відбулося офіційне відкриття кабінету з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та біометричного паспорту для виїзду за кордон у приміщенні Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: вул. Я. Мудрого, 38/12.

Під час офіційного відкриття кабінету заступник міського голови Інна Новогребельська зазначила, що цей кабінет допоможе розвантажити місцеву міграційну службу, де зараз є великі черги з бажаючих оформити біометричний паспорт для виїзду у країни Шенгену без візи. За її словами, якщо послуга буде користуватися попитом, то кабінет обладнають ще кількома робочими місцями.

Кабінет працює за адресою: вул. Я. Мудрого, 38/12, 2-ий поверх, перші двері ліворуч. Для того, щоб отримати біометричний паспорт, потрібно з собою взяти паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Копії документів брати не потрібно! Якщо є закордонний паспорт, також потрібно взяти з собою. У разі закінчення терміну дії, закордонний паспорт можна здати. Проте за бажанням власника, паспорт можуть залишити громадянину.

Час роботи кабінету: 9:00 – 17:00 з понеділка по п’ятницю.

Вартість послуги:

- виготовлення біометричного паспорту за 20 робочих днів – 557, 32 грн+34 грн адмінзбір

- виготовлення біометричного паспорту за 7 робочих днів, а також за 3 робочих дня (у разі термінового виїзду на лікування за кордон чи у зв’язку зі смертю родича за кордоном) – 810, 32 грн + 34 грн адмінзбір

Також у цьому кабінеті ЦНАПу видають ID- картки (паспорт громадянина України нового зразку). Для тих, хто отримує такий паспорт перший раз, а це діти з 14 років, послуга безкоштовна. Для тих, хто хоче обміняти паспорт громадянина України старого зразку на новий чи відновити втрачений, послуга коштує 279грн +34 грн адмінзбір (виготовлення упродовж 20 робочих днів) та 366 грн. +34 грн адмінзбір (виготовлення упродовж 10 робочих днів).

При цьому відділ міграційної служби у Білій Церкві (вул. Привокзальна, 3) продовжить видачу ID-карток та біометричних паспортів. Наразі графік роботи служби такий:

- оформлення біометричного паспорту для дорослих:

вівторок: 9:00-17:00

середа, четвер, субота: 9:00-13:00

- оформлення дитячого закордонного паспорту

середа: 14:00-17:00

п’ятниця: 9:00-17:00

- видача документів:

четвер, п’ятниця: 9:00-18:00

субота: 9:00-13:00

Увага! Графік роботи міграційної служби може бути змінено.