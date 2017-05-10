27 травня у Білій Церкві пройде Еко-пікнік

27 травня на Торговій площі відбудеться Еко-Пікнік в Білій Церкві . Цей захід організовано на підтримку всесвітнього Дня Землі.

Організатори запрошують завітати всіх охочих, хто бажає поспілкуватися на тему ставлення до рідного міста, екології, до публічних просторів та сусідських взаємин.

Обіцяють, що можна буде повалятися в гамаках та й просто на траві, куштувати здорову їжу, слухати еко- лекції та ділитись досвідом цікавих еко-проектів. А ще слухати гарну музику, грати в ігри, вигравати призи.

На одній з галявин будуть розміщені вольєри з песиками із притулку, які чекатимуть на люблячого господаря. Ви зможете з ними погратися,погодувати, а можливо саме тут Ви знайдете справжнього вірного друга. Власники домашніх тварин також можуть сюди завітати, адже тут вони зможуть безкоштовно отримати консультацію ветлікарів, зробити своїм улюбленцям щеплення від сказу.

Ще одна ініціатива від Департаменту житлово-комунального господарства буде започаткована на Еко пікніку: обмін батарейок, пластмасових пляшок тощо на фішки "Будь-еко", які можна буде обміняти на подарунки: морозиво, снеки, квитки на гойдалки тощо.

Також в рамках заходу передбачається екскурсійний маршрут на тролейбусі. Початок поїздки - зупинка на Соборній площі. Їхатимуть лише три тролейбуси об 11:00, 13:00 та 15:00.

Гарних розваг!