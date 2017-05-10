Причину забруднення р. Протока визначить оперативна група

22 травня у Білій Церкві відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Провів засідання заступник голови комісії, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради Юрій Кузнецов. Присутні на засіданні обговорили питання щодо різкого погіршення якості води в річці Протока, що призвело до загибелі риби.

Як відомо, уночі з 20 на 21 травня депутат Київської обласної ради Вячеслав Хмельницький та громадські активісти виявили у р. Протока мертву рибу та різкий запах хлору. Саме 20 та 21 травня відбувалася дезинфекція трубопроводів міста хлором.

22 травня директор ТОВ "Білоцерківвода" Ольга Бабій категорично спростувала заяви активістів про те, що у р. Протока скидалася з трубопроводу після промивки хлорована вода. Детальніше коментарі депутата та концесіонера можна побачити на відео ПРОБЦ.

Тож, 22 травня було скликане позачергове засідання з цього приводу. Виступаючи перед присутніми, технічний директор ТОВ «Білоцерківвода» Олексій Пахольчук поінформував, що 21 травня в р. Протока було зафіксовано загибель риби в результаті забруднення води річки невідомими речовинами та доповів стосовно технічного процесу проведення хлорування води в мережах водопостачання міста.

Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Білоцерківської міської ради вирішили негайно створити оперативну групу для ооб`єктивного розгляду причин даної ситуації та залучення відділу охорони навколишнього природного середовища Департаменту житлово-комунального господарства БМР, рятувальної служби міста та інших компетентних в даному питанні установ з метою збору, перевезення та забезпечення проведення утилізації мертвої риби в р. Протока.

На сайті Білоцерківської міської ради повідоляється, що міська влада тримає ситуацію, яка склалася на р. Протока, під контролем та проводить низку заходів з метою встановлення причини погіршення якості води в річці та попередження виникнення даної надзвичайної ситуації в майбутньому.

Варто нагадати, що подібні відео з'являються уже кілька років поспіль після промивки мереж, проте ще жодного разу не повідомлялося про результати розслідування подібного явища.

При підготовці тексту використовувався матеріал та фото сайту Білоцерківської міської ради та відео ПРОБЦ