19 травня у Київській області пройде "Євромарафон"

Прапор Європейського Союзу буде пронесений від західного кордону до східного й встановлений на кордоні з Росією у смт Міловому.

Акція присвячена отриманню Україною безвізового режиму та буде організована територіальними організаціями ПАРТІЇ «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» по всіх областях України.

Акція відбудеться 17-20 травня 2017 року. Активісти партії у форматі естафети здійснять автопробіг (між містами) та велопробіг (у містах) від західного (із Європейським Союзом, м. Чоп) до східного (із Росією, смт Мілове) кордону України. Під час акції активісти передаватимуть прапор з області в область. На східному кордоні, у смт Мілове, партійці розгорнуть європейський прапор.

Київська область підхопить «ЄвроМарафон» на межі з Житомирською областю 19 травня о 09.00.

Активісти Київської територіальної організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» провезуть прапор Євросоюзу всією областю із Заходу на Схід до адміністративної межі з Полтавською, де передадуть естафету Полтавській територіальної організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».

Маршрут проведення: 17 травня, о 10.00, старт у м. Чоп (Закарпатська область), пункт пропуску «Захонь».

17 травня: м. Ужгород (Закарпатська область) – Ужгород – Івано-Франківськ.

18 травня: Івано-Франківськ – Львів – Рівне – Житомир.

19 травня: Житомир – Київ – Полтава – Харків.

20 травня: Харків – Краматорськ – Сєверодонецьк – смт. Мілове (Луганська область).

Прес-служба Секретаріату партії «БПП «Солідарність»