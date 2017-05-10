З 11 червня українці зможуть подорожувати до ЄС без віз

Рада міністрів ЄС затвердила законодавчу ініціативу надати "безвіз" для громадян України. Це останнє політичне рішення на шляху безвізових подорожей українців. Для запровадження безвізового режиму залишились дві формальні процедури: законодавчий акт має підписати президент Європарламенту і представник ‎Мальти, яка зараз головує в ЄС, а потім його опублікують в офіційному журналі ЄС.

Рішення набуде чинності й "безвіз" запрацює на 21 день після публікації. Підписання відбудеться 17 травня. Публікація закону запланована на 22 травня, а початок безвізових поїздок - 11 червня 2017 року.

Для подорожей без віз потрібен біометричний закордоннийпаспорт. Безвізовий режим для українців поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії. Також можна буде їздити до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які належать до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

На початок травня українці отримали більше 3,3 мільйона біометричних паспортів. Видавати їх почали у січні 2015 року.

Старі (небіометричні) закордонні паспорти з чинними шенгенськими візами діятимуть і далі.

Їздити можна буде на 90 днів протягом кожних півроку у бізнесових, туристичних, сімейних та навчальних цілях, а також для участі у виставках і конференціях.

Водночас, наприклад, для тривалого навчання у країнах ЄС треба буде отримувати довгострокову візу.

Також безвізовий режим не надаватиме українцям права працювати в ЄС й отримувати за це заробітню плату. При працевлаштуванні потрібно буде повертатись в Україну та отримувати робочу візу.

При в'їзді до Шенгенської зони прикордонники цікавитимуться метою поїздки й місцем проживання. Для цього проситимуть показати відповідні документи (запрошення від родичів, знайомих або на конференцію, квитки на події чи бронювання готелю). Також при в'їзді можуть попросити надати підтвердження наявності коштів. Зазвичай це доводять випискою з банківського рахунку, пред'явленням готівки чи платіжної картки з приблизним розрахунком 50 доларів на добу перебування. Потрібно мати страховий поліс і бути у змозі підтвердити плани повернутися в Україну (зворотний квиток).

За матеріалами сайту BBC Україна